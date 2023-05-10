Новый геймплей приключенческого триллера Limerick: Cadence Mansion. Обновленная демоверсия выйдет в июне ©

Limerick: Cadence Mansion — это атмосферный приключенческий триллер с богатым сюжетом, запутанными головоломками увлекательным геймплеем в стиле стелс, действие которого происходит на мрачном острове Найтсоннет. Вы просыпаетесь в пустой камере, ваше прошлое и цель окутаны тайной. Интерактивные головоломки, потусторонние монстры и загадочные подсказки будут бросать вам вызов на каждом этапе пути, пока вы исследуете, испытываете и разгадываете загадки Cadence Mansion, по мере того, как вы все глубже погружаетесь в историю манипуляций и темной науки.

В Limerick: Cadence Mansion исследуйте заброшенный особняк, населенный только монстрами, как зверями, так и людьми, и раскройте его секреты, пытаясь сбежать. Решайте головоломки, чтобы продвигаться по все более навязчивой среде, отбивайтесь или прячьтесь от злых существ и разрывайте ткань реальности в кинематографических битвах с боссами. Собирайте ресурсы в заброшенном особняке и используйте шкафы паники, чтобы избежать опасности.

Игровая демо-версия для ПК доступна в Steam, но значительно улучшенная версия будет выпущена в июне.

Вот краткий список того, что вы можете ожидать нового:

Значительно улучшенная атмосфера

Важный взгляд на сюжетную кампанию

Новое оружие и боевая механика

Значительно улучшенное столкновение с Лимериком, которое дает вам множество новых возможностей для выживания.

Шкафы паники теперь перезаряжают основные характеристики, включая здоровье.

Совершенно новый OST

Значительно улучшенная механика обучения

Limerick: Cadence Mansion выйдет на ПК (Steam) в июне 2023 года.