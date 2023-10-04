Иннова запустили новый "Календарь Подарков" в Lineage 2

Издатель российской Lineage 2 вновь запустил ивент "Календарь Подарков", с 4 октября по 8 ноября 2023 года можно забрать новую порцию подарков за ежедневное посещение легендарной ММОРПГ.

Важным условием является наличие 85+ персонажа и 30 минутное пребывание в игре, в течение нескольких недель игроки получат Камни Зачарования, Древнюю Энергию Беоры, Ледяные Розы Фреи и другие полезные расходники.

Также продолжается событие Праздник полной луны, а уже на следующей неделе можно ожидать глобальный ивент для новичков и опытных фанатов в честь игрока EvillyRU, который первым достиг 127 уровня в L2.