Охота началась: Lineage 2 Essence получила масштабное обновление Warg

29 апреля в Lineage 2 Essence на платформе Фогейм вышло масштабное обновление Warg. Главной новинкой стал класс Варг — боец-оборотень, который в человеческом облике сражается кастетами, а в звериной форме разрывает врагов когтями. Этот персонаж стал 41-м уникальным классом в игре, одинаково эффективным как в PvE, так и в PvP-режимах.

Игроков ждет и новая локация — Крепость Железного Сердца, доступная персонажам от 90 уровня. Правда, исследовать ее можно не больше 7 часов в неделю. Также появились специальные подземелья для команд из пяти человек, которые открываются каждый вечер в 21:00 по Москве.

Особого внимания заслуживает новый сервер Wolf с хардкорной экономикой: здесь адену добывают только охотой и выполнением квестов, а потом тратят на экипировку. Для занятых игроков есть режим автоохоты. В честь запуска сервера проходит конкурс от Фогейм и MSI — самые упорные смогут выиграть игровые компьютеры и периферию.

Что еще изменилось:

Система распределения добычи в рейдах теперь работает через аукцион

Для новых игроков доступны стартовые наборы с полезными бонусами

Участники предрегистрации получили эксклюзивные награды

В связи с выходом нового класса и открытием специального сервера платформа Фогейм и компания по производству компьютерной техники MSI устроили конкурс среди пользователей нового сервера Wolf с возможностью выиграть компьютер, клавиатуры и мышки, а также мерч. Чтобы принять участие в конкурсе, игрокам предлагается достигнуть 85+ уровня на новом сервере и заполнить специальную форму до 23:59 28 мая 2025 года. Победители будут выбраны 30 мая 2025 года.