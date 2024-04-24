В Lineage 2 Essence открылся комплекс серверов Project Eva с уникальными механиками и ограниченным донатом

Если вас пугал высокий порог сольного погружения в мир Lineage 2 или текущий геймплей перестал приносить былое удовольствие, то эта новость вас точно обрадует. В Lineage 2 Essence открылся новый комплекс серверов Project Eva.

Чем это событие так знаменательно? Сама по себе Lineage 2 Essence была сильно доработана, а каждый апдейт внедрял в геймплей целые новые механики. Eva Project не станет исключением, и затронет одну из самых базовых вещей — экономику, которая и так заметно отличалась от корейской версии. Влияние доната на новых серверах станет меньше, а сама система монетизации куда проще и прозрачнее. На новых серверах всего можно добиться выполнением игровых активностей. А вот возможность просто “купить прогресс” отсутствует. При этом Eva Project сохраняет все плюсы Essence: комфортную соло-прокачку, автоохоту, массовые PvP- и PvE-активности.

Теперь о ключевых отличиях Project Eva от уже имеющихся в игре серверов, в том числе и донате:

Все предметы (оружие, броня и другая экипировка) могут быть добыты через игровой контент (например, в сражениях с боссами) или куплены за адену — монеты, которые, которые добываются во время охоты на монстров.

Нет систем энергии Сайхи, Коллекций, татуировок. Это позволяет игроку сконцентрироваться на битвах с боссами, PvP и другом контенте еще сильнее.

Все, что можно купить за реальные деньги — наборы с золотом (L-монеты) и Eva Pass.

Eva Pass — наборы с базовыми расходниками, необходимыми для прокачки. В состав набора входят: В состав набора входят: Купоны на Заряды Духа/Души 1.250 шт., Руда Духов 17.500 шт., Печати Гирана 200 шт., L монеты 200 шт., Карточка призыва 11 случайных кукол 1 шт., Драгоценные камни 1 шт.: Берилл 3 Ур, Коралл 3 Ур., Шпинель 3 Ур. и Оникс 3 Ур.

Купоны нужны для приобретения зарядов, что усиливают каждую атаку оружия. Руда требуется для использования некоторых бафов и умений. Печати Гирана потребуются для создания книг заклинаний или их можно обменять на внутриигровое золото. L монеты же служат для расстановки быстрых точек телепорта, 100% воскрешения и обмена на Печати Гирана. А драгоценные камни — это просто важный элемент экипировки.

Eva Pass можно приобрести не более 5 штук на аккаунт в месяц. Набор не является обязательным для входа на серверы Eva, но служит приятным подспорьем в прокачке. При этом мгновенно усилить персонажа с помощью реальных денег не выйдет.

Стоимость Eva Pass в магазине Фогейма = 1150 RUB (до конца мая цена на него 999 RUB).

Специально для версии, доступной на 4Game, разработчики игры также установили лимиты на изготовление снаряжения. Амбициозным игрокам будет сложно вырваться вперед, сколько бы адены они ни заполучили на ранних этапах. Создание снаряжения будет ограничено лимитами на крафт и обычной удачей, что уравняет всех игроков, решивших начать свой путь в мире Project Eva.

Одновременно с запуском Project Eva выйдет одно из самых масштабных обновлений за последнее время The High Elves.

Вместе с ним в Эльмораден придет новая раса — высшие эльфы. Для неё (и только для неё) доступно два класса: Божественный Храмовник (гибрид воителя и рыцаря, использующий мощную магию света) и Повелитель Стихий (чародей, который владеет магией огня, льда, природы и света). Оба класса можно назвать универсальными, ведь Храмовник совмещает в себе умения и возможности как ДД, так и танка. Повелитель стихий, в свою очередь, может исполнять несколько ролей, ведь лед и огонь используются для нанесения большого урона, земля — для хила, а магия света — для бафов.

В проект добавлена новая общесерверная активность, связанная с отражением волн, — вторжение монстров. Также появились новые территории и сессионные зоны: Небесная башня, Земли теней и Оазис пустоши; а ещё преобразились старые. Так, один из самых древних городов Эльморадена, Гиран, теперь встречает игроков новой площадью с удобными торговыми рядами и панорамой величественного храма богини Эйнхасад.

Все это уже доступно в игре Lineage 2 Essence с 24 апреля, так что успей одним из первых покорить новые сервера и освоить новые классы.