Ремейк Little Big Adventure получил новый геймплейный трейлер

Твинсен возвращается в ремейке с новым стильным оформлением и обновленным геймплеем.

Оригинальная игра Little Big Adventure вышла на PC в далеком 1994 году и стала популярной на тогда еще только зарождавшемся рынке CD-ROM. Приключенческий экшен рассказывал о приключениях героя Твинсена, которому предстоит спасти весь мир Твинсан. Little Big Adventure удалось завоевать культовый статус и преданную аудиторию, что привело к появлению не менее интересного сиквела в 1997 году.

Сочетая свежий подход и уважение к оригинальной игре, Little Big Adventure - Twinsen's Quest идеально подходит для того, чтобы открыть для себя или заново познакомиться с этим классическим шедевром видеоигр.

История происходит на планете Твинсан с двумя солнцами, где в полной гармонии жили четыре вида животных... До того дня, когда доктор Фанфрок, гениальный ученый, изобрел клонирование и телепортацию, постепенно подчинив себе всех обитателей.

Дата выхода проекта назначена на осень 2024 года.