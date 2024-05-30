Ремейк Little Big Adventure получил новый геймплейный трейлер

Твинсен возвращается в ремейке с новым стильным оформлением и обновленным геймплеем.
Оригинальная игра Little Big Adventure вышла на PC в далеком 1994 году и стала популярной на тогда еще только зарождавшемся рынке CD-ROM. Приключенческий экшен рассказывал о приключениях героя Твинсена, которому предстоит спасти весь мир Твинсан. Little Big Adventure удалось завоевать культовый статус и преданную аудиторию, что привело к появлению не менее интересного сиквела в 1997 году.
Сочетая свежий подход и уважение к оригинальной игре, Little Big Adventure - Twinsen's Quest идеально подходит для того, чтобы открыть для себя или заново познакомиться с этим классическим шедевром видеоигр.
История происходит на планете Твинсан с двумя солнцами, где в полной гармонии жили четыре вида животных... До того дня, когда доктор Фанфрок, гениальный ученый, изобрел клонирование и телепортацию, постепенно подчинив себе всех обитателей.
Дата выхода проекта назначена на осень 2024 года.
Вот это поворот! // Артём Ганник-Атаракс
Жду с нетерпением! // Максим Назаров
Ахренеть, тридцать лет назад в нее играл, прям ностальгия налетела!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!