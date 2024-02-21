Little Devil Inside все еще жива! Представлен новый продолжительный геймплейный трейлер

Компания Neostream Interactive выпустила новое геймплейное видео Little Devil Inside, которое длится более шести минут и, похоже, имеет единственную цель — рассказать нам, что игра все еще существует и не была отменена. Собственно, название "Несмотря ни на что" уже говорит об этом, а также в какой-то мере намекает на то, что за кулисами наверняка были проблемы.

Следует отметить, что видео не сопровождалось никаким пресс-релизом и не имеет официального описания. Те, кто ожидает назвать дату выхода или хотя бы узнать, когда игра появится, наверняка будут разочарованы.

Тем не менее, это действительно красивое зрелище: прямые фазы исследования, последовательности, в которых мы можем видеть карту, по которой будем двигаться, а также переходы от нее к исследуемым областям, и все это в графическом стиле, который понравился многим во время первой демонстрации.

Учитывайте, что анонс Little Devil Inside состоялся в 2015 году, когда игра появилась на Steam Greenlight после успешной кампании на Kickstarter, которая проходила с 11 апреля по 26 мая 2015 года. Конечно, собранные тогда деньги (чуть более 306 000 австралийских долларов) уже давно иссякли. Может быть, проект оказался слишком амбициозным для команды разработчиков?