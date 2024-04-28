Little Nightmares празднует 7-летие

"С 7-летием! Похоже, в этом году они весьма неохотно присоединяются к ужину... Не будете ли вы так любезны показать все семь из них на свои места?" Так скромно разработчики празднуют юбилей легендарной игры.
Little Nightmares – это мрачная сказка, которая заставит вас вспомнить свои детские кошмары. Помогите Шестой выбраться из Чрева – странного подводного судна, населенного жуткими существами, которые только и ищут, чем бы поживиться... Вы попадете в страшный кукольный дом, который станет одновременно вашей тюрьмой и игровой площадкой. Разбудите в себе ребенка, дайте простор фантазии и выберитесь на свободу!
- Недавние обзоры: Крайне положительные 373
- Все обзоры: Очень положительные 41437
- SteamDB рейтинг: 93.44%
Стоит играть? О чем она вообще, типо как лимбо просто бегаешь и решаешь загадки?
не , сюжетная игра , очень хороша , затянула при первом прохождение , а просто пробовал из любопытства и то что была по скидке, если нравиться сюжетная игра и качественная то попробуй не пожалеешь, да и ключ 1-2 части по дешевке продаются , если конечно нравиться такие игры)
стоит, если хорроры интересны. ну типа лимбо. скоро 3я выйдет. количество обзоров наверное многое бы сказало. посмотри внимательно статистику текущую в стиме и твиче https://steamdb.info/app/424840/charts/ владельцев игры 11,4 миллиона. ранее как то была раздача 1й части на халяву. -78% щас скидка на коллекцию 1+2