Little Nightmares празднует 7-летие

"С 7-летием! Похоже, в этом году они весьма неохотно присоединяются к ужину... Не будете ли вы так любезны показать все семь из них на свои места?" Так скромно разработчики празднуют юбилей легендарной игры.

Little Nightmares – это мрачная сказка, которая заставит вас вспомнить свои детские кошмары. Помогите Шестой выбраться из Чрева – странного подводного судна, населенного жуткими существами, которые только и ищут, чем бы поживиться... Вы попадете в страшный кукольный дом, который станет одновременно вашей тюрьмой и игровой площадкой. Разбудите в себе ребенка, дайте простор фантазии и выберитесь на свободу!