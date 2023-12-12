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Little Nightmares 28.04.2017
Адвенчура, Ужасы, Платформер
8.2 471 оценка

Little Nightmares теперь доступна на мобильных устройствах

butcher69
Новости

Компания Bandai Namco объявила, что игра Little Nightmares теперь доступна для мобильных устройств на платформах iOS и Android. Игроки смогут воспользоваться поддержкой контроллеров, мобильными облачными сохранениями и сенсорным интерфейсом.

Базовая цена игры составляет $8,99, но в настоящее время действует 30-процентная стартовая скидка, благодаря которой игра стоит $5,99.

Франшиза получила несколько игр, действие которых происходит в очень мрачном мире Little Nightmares. Начиная с игры первой игры 2017 года от издателя Bandai Namco и разработчика Tarsier Studios, в ней игроки познакомились с персонажем Шестая, пытающимся спастись из Мау, подводного судна, наполненного странными вещами.

Little Nightmares также доступна на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC. Little Nightmares II доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch и ПК. Игра Very Little Nightmares доступна на iOS и Android.

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