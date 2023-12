Little Nightmares теперь доступна на мобильных устройствах

Компания Bandai Namco объявила, что игра Little Nightmares теперь доступна для мобильных устройств на платформах iOS и Android. Игроки смогут воспользоваться поддержкой контроллеров, мобильными облачными сохранениями и сенсорным интерфейсом.

Базовая цена игры составляет $8,99, но в настоящее время действует 30-процентная стартовая скидка, благодаря которой игра стоит $5,99.

Франшиза получила несколько игр, действие которых происходит в очень мрачном мире Little Nightmares. Начиная с игры первой игры 2017 года от издателя Bandai Namco и разработчика Tarsier Studios, в ней игроки познакомились с персонажем Шестая, пытающимся спастись из Мау, подводного судна, наполненного странными вещами.

Little Nightmares также доступна на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC. Little Nightmares II доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch и ПК. Игра Very Little Nightmares доступна на iOS и Android.

