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Little Nightmares 3 2024 г.
8.7 15 оценок

Little Nightmares 3 получит перевод на русский язык - страница игры появилась в Steam

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butcher69
Новости

В рамках шоу Opening Night Live, открывающего Gamescom 2023, компании Bandai Namco и Supermassive Games официально представили Little Nightmares 3, новую часть приключенческого платформера.

"Готовы ли вы вернуться в Ниоткуда, малыши?" - таково послание, сопровождающее ролика, в котором показаны самые первые сцены "возвращения" в новый амбициозный интерактивный опыт, разрабатываемый в цифровых кузницах Supermassive под эгидой Bandai Namco.

Передача полномочий между Tarsier Studios и создателями антологии The Dark Pictures будет сопровождаться рядом новых геймплейных и контентных возможностей, первой из которых станет введение кооперативного режима для двух игроков, который будет действовать на протяжении всей сюжетной линии основной кампании.

Сразу после анонса, в Steam появилась страничка игры. На данный момент цены и системных требований не указано, но зато указано на какие языки игра будет локализована и новые скриншоты.

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Выход Little Nightmares 3 запланирован на 2024 год на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch, а также на PlayStation 5 и Xbox Series X|S в версии, оптимизированной для консолей Sony и Microsoft последнего поколения.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Да там и текста то вроде минимальное количество) но приятно.

6
Кей Овальд

Это хорошо. Впрочем, издатель у них адекватный в лицемерие не играется.

0
Taicho

Вроде была новость, что разрабы первых двух частей хотят сделать что-то новое, новый IP, а бандай нямко хочет дальше доить франшизу.

0
amigolord

Вроде была новость, что разрабы первых двух частей теперь принадлежат эмбрейсер, так что бандай теперь может что угодно хотеть, толку от этого никакого.

0
irbisbars

Вообще мне нравятся проекты супермессив, но кажется, что с этой серией ничего хорошего у них не выйдет. Мое мнение, просто создатели серии рассказали историю, которую хотели и на этом все, а издатель захотел еще заработать на успешной франшизе. Как-то так...

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