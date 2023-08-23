Little Nightmares 3 получит перевод на русский язык - страница игры появилась в Steam ©

В рамках шоу Opening Night Live, открывающего Gamescom 2023, компании Bandai Namco и Supermassive Games официально представили Little Nightmares 3, новую часть приключенческого платформера.

"Готовы ли вы вернуться в Ниоткуда, малыши?" - таково послание, сопровождающее ролика, в котором показаны самые первые сцены "возвращения" в новый амбициозный интерактивный опыт, разрабатываемый в цифровых кузницах Supermassive под эгидой Bandai Namco.

Передача полномочий между Tarsier Studios и создателями антологии The Dark Pictures будет сопровождаться рядом новых геймплейных и контентных возможностей, первой из которых станет введение кооперативного режима для двух игроков, который будет действовать на протяжении всей сюжетной линии основной кампании.

Сразу после анонса, в Steam появилась страничка игры. На данный момент цены и системных требований не указано, но зато указано на какие языки игра будет локализована и новые скриншоты.

Выход Little Nightmares 3 запланирован на 2024 год на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch, а также на PlayStation 5 и Xbox Series X|S в версии, оптимизированной для консолей Sony и Microsoft последнего поколения.