Little Nightmares 3 получит перевод на русский язык - страница игры появилась в Steam

В рамках шоу Opening Night Live, открывающего Gamescom 2023, компании Bandai Namco и Supermassive Games официально представили Little Nightmares 3, новую часть приключенческого платформера.
"Готовы ли вы вернуться в Ниоткуда, малыши?" - таково послание, сопровождающее ролика, в котором показаны самые первые сцены "возвращения" в новый амбициозный интерактивный опыт, разрабатываемый в цифровых кузницах Supermassive под эгидой Bandai Namco.
Передача полномочий между Tarsier Studios и создателями антологии The Dark Pictures будет сопровождаться рядом новых геймплейных и контентных возможностей, первой из которых станет введение кооперативного режима для двух игроков, который будет действовать на протяжении всей сюжетной линии основной кампании.
Сразу после анонса, в Steam появилась страничка игры. На данный момент цены и системных требований не указано, но зато указано на какие языки игра будет локализована и новые скриншоты.
Выход Little Nightmares 3 запланирован на 2024 год на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch, а также на PlayStation 5 и Xbox Series X|S в версии, оптимизированной для консолей Sony и Microsoft последнего поколения.
Да там и текста то вроде минимальное количество) но приятно.
Это хорошо. Впрочем, издатель у них адекватный в лицемерие не играется.
Вроде была новость, что разрабы первых двух частей хотят сделать что-то новое, новый IP, а бандай нямко хочет дальше доить франшизу.
Вроде была новость, что разрабы первых двух частей теперь принадлежат эмбрейсер, так что бандай теперь может что угодно хотеть, толку от этого никакого.
Вообще мне нравятся проекты супермессив, но кажется, что с этой серией ничего хорошего у них не выйдет. Мое мнение, просто создатели серии рассказали историю, которую хотели и на этом все, а издатель захотел еще заработать на успешной франшизе. Как-то так...