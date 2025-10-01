Представлен новый трейлер Little Nightmares 3

Supermassive Games и Bandai Namco выпустили новый трейлер Little Nightmares 3 под названием «Alone» (имя одного из двух главных героев) в преддверии выхода игры 10 октября на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.

Видео демонстрирует новые страхи и тревожные места, с которыми игрокам предстоит столкнуться. Впервые в серии игроки смогут выбирать между двумя игровыми персонажами и играть в кооперативном режиме с друзьями.

Little Nightmares 3 продолжает историю приключений новых персонажей, Малого и Одной, и добавляет новое разнообразие игрового процесса: каждый игровой персонаж приносит с собой свой собственный знаковый предмет: лук и стрелы для Малого и гаечный ключ для Одной. Игроки также могут объединиться с друзьями благодаря онлайн-кооперативу, впервые в серии.