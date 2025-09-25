Размер Little Nightmares 3 на PS5 составит всего 16 Гб

Аккаунт PlayStation Game Size в очередной раз раскрыл информацию о размере игры, которая выйдет совсем скоро. Речь идет о Little Nightmares 3, релиз которой на консолях и ПК состоится 10 октября 2025 года.

Что касается PlayStation 5, то здесь размер игры от Supermassive Games составит 16,030 ГБ (v.01.000.000). Предзагрузка откроется уже 8 октября, тоесть за два дня до релиза.

Little Nightmares 3 — это третья часть серии мрачных платформеров, обогащенных элементами приключенческих и стелс-игр. На выбор доступны как кооперативный режим для двух игроков, так и одиночная игра, в которой один персонаж управляется игроком, а второй — искусственным интеллектом. Главные герои игры — Лоу и Алоун, двое детей, застрявших в стране под названием Нигде. Герои пробираются через нее, и, поскольку у каждого из них есть свой инструмент, им приходится сотрудничать друг с другом.

Если Лоу владеет луком, с помощью которого можно стрелять по высоко расположенным целям, а также рвать веревки или сбивать летающих врагов, то в распоряжении Алоуна — гаечный ключ, которым можно добивать оглушенных врагов, манипулировать огромными машинами, а также пробивать барьеры.