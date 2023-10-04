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Lizards Must Die 27.09.2023
8.1 30 оценок

Мемный слешер "Русы против ящеров" ворвался в российский топ-10 самых продаваемых игр в Steam

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Gutsz
Новости

Необычный слешер от третьего лица "Русы против ящеров", созданный на основе локального мема, завоевал большую популярность и поддержку от игрового сообщества. Российская студия The Bratans совместно с Smola Game Studio выпустили проект всего неделю назад, а он уже покорил чарты продаж цифрового магазина Steam. "Русы против ящеров" по популярности обошли многие игровые новинки и другие хиты, ворвавшись в десятку самых продаваемых.

Как сообщается, слэшер начал октябрь с 8 строчки в топ-10 самых продаваемых игр в российском Steam. Проект обошел ремастеры Crysis и рогалик Noita. Его смогли превзойти только такие игровые хиты, как Counter-Strike 2, Baldur's Gate 3, PUBG и другие популярные сетевые проекты.

Для игры, которая была создана на базе мема о военном столкновении древних русов с ящерами, это невероятный результат. Пользователи магазина написали для игры уже больше 6 тысяч отзывов, и абсолютное большинство из них положительные. На данный момент "Русы против ящеров" в Steam имеет 97% восторженных обзоров от игроков.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
H0micide

О! Скидос! Забираем.

0
RemoteAeneas

Русы против ДОЛБОящеров...

0
Big and Fat

Взял в день релиза! Поддержал отечественного разработчика!

0
Олег Дудин

Ну, за такую цену, понятно, купят многие ради прикола. Поощряют халтуру.

-1
Wolfenstein

ну как там в декабре голование будет обязательно еще в стыме выбрать это в качстве игры года нужно чтоб показать в каком печальном полудохлом состоянии индустрия и помойка стым что всякий трешак игру года берет , получает 666 триллионов положительных отзывов с оценкой 144% вот это точно мемно будет

-7
вупсич пупсич

Не получится, бг3 как минимум есть в этом году.
ре4 ремейк вроде имеет много фанатов.
life of p зашла игрокам.

мк1, игра по гарри потеру.
Так что в этом году никак. Но идея крутая, на совсем голодный год.

0
Death to the Nazis

Циц фашист!

-1
Wolfenstein Death to the Nazis
0
PuserG

Тебе хоть легче становится с каждым комментом? Отпускает? Получаешь какое-нибудь расслабление?

0
Wolfenstein PuserG

спасибо за заботу! да, пока все в порядке с отпуском и расслаблением

1