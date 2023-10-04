Мемный слешер "Русы против ящеров" ворвался в российский топ-10 самых продаваемых игр в Steam

Необычный слешер от третьего лица "Русы против ящеров", созданный на основе локального мема, завоевал большую популярность и поддержку от игрового сообщества. Российская студия The Bratans совместно с Smola Game Studio выпустили проект всего неделю назад, а он уже покорил чарты продаж цифрового магазина Steam. "Русы против ящеров" по популярности обошли многие игровые новинки и другие хиты, ворвавшись в десятку самых продаваемых.
Как сообщается, слэшер начал октябрь с 8 строчки в топ-10 самых продаваемых игр в российском Steam. Проект обошел ремастеры Crysis и рогалик Noita. Его смогли превзойти только такие игровые хиты, как Counter-Strike 2, Baldur's Gate 3, PUBG и другие популярные сетевые проекты.
Для игры, которая была создана на базе мема о военном столкновении древних русов с ящерами, это невероятный результат. Пользователи магазина написали для игры уже больше 6 тысяч отзывов, и абсолютное большинство из них положительные. На данный момент "Русы против ящеров" в Steam имеет 97% восторженных обзоров от игроков.
О! Скидос! Забираем.
Русы против ДОЛБОящеров...
Взял в день релиза! Поддержал отечественного разработчика!
Ну, за такую цену, понятно, купят многие ради прикола. Поощряют халтуру.
ну как там в декабре голование будет обязательно еще в стыме выбрать это в качстве игры года нужно чтоб показать в каком печальном полудохлом состоянии индустрия и помойка стым что всякий трешак игру года берет , получает 666 триллионов положительных отзывов с оценкой 144% вот это точно мемно будет
Не получится, бг3 как минимум есть в этом году.
ре4 ремейк вроде имеет много фанатов.
life of p зашла игрокам.
мк1, игра по гарри потеру.
Так что в этом году никак. Но идея крутая, на совсем голодный год.
Циц фашист!
Тебе хоть легче становится с каждым комментом? Отпускает? Получаешь какое-нибудь расслабление?
спасибо за заботу! да, пока все в порядке с отпуском и расслаблением