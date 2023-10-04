Мемный слешер "Русы против ящеров" ворвался в российский топ-10 самых продаваемых игр в Steam ©

Необычный слешер от третьего лица "Русы против ящеров", созданный на основе локального мема, завоевал большую популярность и поддержку от игрового сообщества. Российская студия The Bratans совместно с Smola Game Studio выпустили проект всего неделю назад, а он уже покорил чарты продаж цифрового магазина Steam. "Русы против ящеров" по популярности обошли многие игровые новинки и другие хиты, ворвавшись в десятку самых продаваемых.

Как сообщается, слэшер начал октябрь с 8 строчки в топ-10 самых продаваемых игр в российском Steam. Проект обошел ремастеры Crysis и рогалик Noita. Его смогли превзойти только такие игровые хиты, как Counter-Strike 2, Baldur's Gate 3, PUBG и другие популярные сетевые проекты.

Для игры, которая была создана на базе мема о военном столкновении древних русов с ящерами, это невероятный результат. Пользователи магазина написали для игры уже больше 6 тысяч отзывов, и абсолютное большинство из них положительные. На данный момент "Русы против ящеров" в Steam имеет 97% восторженных обзоров от игроков.