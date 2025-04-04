Продажи "Русов против ящеров" превысили 725 тысяч копий

Мемный слэшер «Русы против ящеров» продолжает продаваться, пусть и не такими бешеными темпами, как в первые месяцы. По данным студии the Bratans, к концу марта 2025 года игру приобрели более 725 тысяч раз.

В последний раз разработчики делились статистикой в октябре 2024-го: тогда продажи достигли 679 420 копий, причем основная масса пришлась на Steam. На VK Play пришлось лишь 7 тысяч копий.

Сейчас точного разбора по платформам студия не предоставила, но поделилась географией продаж. Китай попал в топ-5 стран по количеству проданных копий, однако его вклад оказался скромнее, чем ожидалось — всего около 2 тысяч копий. Основная же аудитория игры остается в русскоязычном сегменте.

Несмотря на успех первой части, «Русы против ящеров 2», вышедшая 27 марта 2025 года, пока показывает менее впечатляющий старт. Разработчики признают, что первые продажи значительно уступают оригиналу, но в целом результат их устраивает. По прогнозам the Bratans, затраты на создание игры окупятся в течение одной-двух недель после релиза.

Пока студия не готова обсуждать продолжение серии. По словам гейм-дизайнера Даниила Косачева, если вторую часть будут активно покупать и играть, то вероятность третьей части возрастает. В противном случае команда займется чем-то новым.

«Такой же успех, как у первой части, сам по себе не повторится. Надо делать игру качественнее, а не просто надеяться на новый мем. Это сработало один раз, но не значит, что сработает снова».

Пока судьба франшизы остается открытым вопросом. Однако даже если «Русы против ящеров 2» не дотянется до оригинала по продажам, у the Bratans есть все шансы найти новый хит среди русскоязычных геймеров.