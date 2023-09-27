Российская студия выпустила экшен по мему "Древние русы против ящеров"

Студия the Bratans выпустила в Steam одиночный экшен от третьего лица по мотивам мема «Древние русы против ящеров». В «Русах против ящеров» игрокам предстоит сражаться с хладнокровными за одного из трех богатырей — Радислава Багирова, Всеслава Чародея и Дрочеслава, сына Сергея. У каждого персонажа есть уникальный набор умений и оружие.
События игры происходят в Гиперборее, Байкальске и республике Тыва. В бою игроки получат благословения разных древнерусских богов, а также использовать комбо-атаки под фонк-саундтрек.
Сейчас «Русы против ящеров» продается по скидке 13% — за 37 рублей. Акция продлится до 4 октября. Игра полностью переведена на русский язык.
игра года
достойно
Интересно, что делал Дрочеслав, чтобы получить силушку богатыря в своих ручищах 🤣
На основе исторических событий?
Впервые слышу о таком