Авторы оригинала Lollipop Chainsaw испытывают те же чувства к цензуре, что и фанаты; о цензуре в RePOP ничего не сказано

Президент компании Dragami Games Йошими Ясуда заявил, что сотрудники команды разработчиков оригинальной Lollipop Chainsaw "относятся к цензуре так же, как и фанаты". Однако никаких комментариев о том, будет ли цензура в грядущем ремастере Lollipop Chainsaw RePOP или нет, не последовало. Учитывая то, как часто Ясуда сообщал в Твиттере о новых возможностях проекта, такая неопределенность в этом вопросе вызывает беспокойство.

Хочется надеяться, что в скором времени мы услышим более конкретные подробности о возможной цензуре или ее отсутствии в Lollipop Chainsaw RePOP.

Lollipop Chainsaw RePOP - это ремастер, цель которого - быть верным оригиналу, но с более реалистичной графикой благодаря железу нового поколения. При этом было подтверждено, что сюжет останется неизменным. Первоначально проект был анонсирован как ремейк.

Lollipop Chainsaw RePOP выйдет в 2024 году. Платформы пока не уточняются.