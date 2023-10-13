Грядущий ремейк Lollipop Chainsaw стал ремастером ©

Dragami Games изменила дизайн игры Lollipop Chainsaw RePOP с "ремейка" на "ремастер", сообщил президент компании Ёсими Ясуда в своем Твиттере.

Мы изменили дизайн игры RePOP с ремейка на ремастер, основываясь на ваших просьбах!.

Других подробностей Ясуда не сообщил.

Lollipop Chainsaw RePOP была анонсирована в июле 2022 г. как ремейк вышедшего в 2012 г. экшена в жанре hack-and-slash. Изначально планировалось, что игра выйдет в этом году, однако в августе Dragami Games объявила о переносе релиза на 2024 год.

Платформы для Lollipop Chainsaw RePOP пока не объявлены.