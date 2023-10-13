на главную
об игре
Lollipop Chainsaw RePOP 12.06.2012
8 255 оценок

Грядущий ремейк Lollipop Chainsaw стал ремастером

©
butcher69
Новости

Dragami Games изменила дизайн игры Lollipop Chainsaw RePOP с "ремейка" на "ремастер", сообщил президент компании Ёсими Ясуда в своем Твиттере.

Мы изменили дизайн игры RePOP с ремейка на ремастер, основываясь на ваших просьбах!.

Других подробностей Ясуда не сообщил.

Lollipop Chainsaw RePOP была анонсирована в июле 2022 г. как ремейк вышедшего в 2012 г. экшена в жанре hack-and-slash. Изначально планировалось, что игра выйдет в этом году, однако в августе Dragami Games объявила о переносе релиза на 2024 год.

Платформы для Lollipop Chainsaw RePOP пока не объявлены.

2
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
selmarilion

Как всегда, кривизну рук разработчик прикрывает просьбами игроков

5
Stas776

Это вообще как?

2
ANCILOZAVR

когда хотели ремейк,но смогли только ремастер

2
TAPAKAH222

А к выходу станет вообще какие-нибудь "... Edition".

1