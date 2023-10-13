Грядущий ремейк Lollipop Chainsaw стал ремастером

Dragami Games изменила дизайн игры Lollipop Chainsaw RePOP с "ремейка" на "ремастер", сообщил президент компании Ёсими Ясуда в своем Твиттере.
Мы изменили дизайн игры RePOP с ремейка на ремастер, основываясь на ваших просьбах!.
Других подробностей Ясуда не сообщил.
Lollipop Chainsaw RePOP была анонсирована в июле 2022 г. как ремейк вышедшего в 2012 г. экшена в жанре hack-and-slash. Изначально планировалось, что игра выйдет в этом году, однако в августе Dragami Games объявила о переносе релиза на 2024 год.
Платформы для Lollipop Chainsaw RePOP пока не объявлены.
Как всегда, кривизну рук разработчик прикрывает просьбами игроков
Это вообще как?
когда хотели ремейк,но смогли только ремастер
А к выходу станет вообще какие-нибудь "... Edition".