Lollipop Chainsaw RePOP покажет естественную красоту Джульетты

Президент Dragami Games Йошими Ясуда подтвердил, что главная героиня Lollipop Chainsaw RePOP Джульетта получит ретекстурированную модель. По словам президента компании, модель Джульетты в Lollipop Chainsaw RePOP не изменилась. Однако сама модель была перетекстурирована, и в ремастере использованы современные CG-технологии, что позволило разработчикам из Dragami Games подчеркнуть естественную красоту Джульетты.
"Джульетта была перетекстурирована, но модель не изменилась", - сообщил Ясуда в своем Twitter. В оригинальной версии я использовал специальный процесс под названием "освещение лица", чтобы Джульетта выглядела красиво. С другой стороны, в RePOP одна из важных целей - передать естественную красоту Джульетты с помощью современных CG-технологий".
Изначально Lollipop Chainsaw RePOP была анонсирована как ремейк, но Dragami Games решила, что игре лучше быть ремастером. Однако ремастер все равно будет иметь значительно улучшенный геймплей, функции и улучшения. Например, в Lollipop Chainsaw RePOP ускорится время загрузки, улучшится играбельность, появятся новые костюмы и новый дизайн персонажей от Nekoshowgun.
В одном из своих интервью в декабре 2023 года Ясуда сказал, что разработка будет идти "праведным путем", перенеся в игру все элементы, которые были хорошо приняты в оригинальной Lollipop Chainsaw. Девелопер подтвердил, что Lollipop Chainsaw RePOP выйдет на современных платформах в 2024 году.
Всяких активистов пусть держат подальше.
Все равно порвутся)))
Ладно
Ясно.
главное, чтобы не хуже, чем была
Надеюсь игра провалится, нафиг такой треш
О, фанаты экзов сони подъехали? Вам только голых негров подавай.
Ага, видимо фанат серьезных сюжетов Нила Дракмана
Зачем ты мне свои фантазии с голыми неграми приписываешь, любитель трешака?
Нет, просто не люблю треш
Ты не шаришь. Это трэш, сделанный специально максимальным трэшем.