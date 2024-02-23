Lollipop Chainsaw RePOP покажет естественную красоту Джульетты

Президент Dragami Games Йошими Ясуда подтвердил, что главная героиня Lollipop Chainsaw RePOP Джульетта получит ретекстурированную модель. По словам президента компании, модель Джульетты в Lollipop Chainsaw RePOP не изменилась. Однако сама модель была перетекстурирована, и в ремастере использованы современные CG-технологии, что позволило разработчикам из Dragami Games подчеркнуть естественную красоту Джульетты.

"Джульетта была перетекстурирована, но модель не изменилась", - сообщил Ясуда в своем Twitter. В оригинальной версии я использовал специальный процесс под названием "освещение лица", чтобы Джульетта выглядела красиво. С другой стороны, в RePOP одна из важных целей - передать естественную красоту Джульетты с помощью современных CG-технологий".

Изначально Lollipop Chainsaw RePOP была анонсирована как ремейк, но Dragami Games решила, что игре лучше быть ремастером. Однако ремастер все равно будет иметь значительно улучшенный геймплей, функции и улучшения. Например, в Lollipop Chainsaw RePOP ускорится время загрузки, улучшится играбельность, появятся новые костюмы и новый дизайн персонажей от Nekoshowgun.

В одном из своих интервью в декабре 2023 года Ясуда сказал, что разработка будет идти "праведным путем", перенеся в игру все элементы, которые были хорошо приняты в оригинальной Lollipop Chainsaw. Девелопер подтвердил, что Lollipop Chainsaw RePOP выйдет на современных платформах в 2024 году.