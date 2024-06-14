Lollipop Chainsaw RePOP получила трейлер, скриншоты и дату релиза

Dragami Games объявила, что Lollipop Chainsaw RePOP, ремейк игры Lollipop Chainsaw 2012 года, будет официально выпущен для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК в Steam 25 сентября. О сроках предзаказа будет объявлено позже.

Физические версии Lollipop Chainsaw RePOP будут доступны по всему миру в октябре, дополнительная информация будет объявлена ​​позже. Игра будет доступна с английской и японской озвучкой, а также с текстами на английском, японском, французском, итальянском, немецком, испанском, латиноамериканском испанском, бразильском португальском и традиционном китайском языках.

Lollipop Chainsaw RePOP — это ремейк оригинальной игры Lollipop Chainsaw (2012), разработкой которой в качестве продюсера руководил Ёсими Ясуда. RePOP — это окончательная версия игры, в которой сюжет остается неизменным, но основное внимание уделяется улучшениям качества жизни и дополнительному игровому контенту.

Посмотрите, как Джульетта, потомок охотников на зомби, сражается вместе со своим парнем и его семьей, чтобы остановить зомби-апокалипсис, начавшийся в ее средней школе.

Особенности ремейка:

Разрешение игры увеличено до Full HD, а время загрузки значительно сокращено.

Действие бензопилы было ускорено с введением системы «Охота по цепочке ударов», при которой цепочка нескольких ударов подряд увеличивает скорость атаки игрока.

Время входа в комбо-действия было скорректировано, чтобы лучше соответствовать ожиданиям игроков.

Действие Chainsaw Blaster было улучшено за счет добавления переключаемых режимов автоматической блокировки и автоматического огня, а также увеличенного максимального количества боеприпасов до 99.

Теперь игрок может использовать комбо-действия сразу в начале игры.

Дополнительный игровой контент: