Lollipop Chainsaw RePOP получила трейлер, скриншоты и дату релиза

Dragami Games объявила, что Lollipop Chainsaw RePOP, ремейк игры Lollipop Chainsaw 2012 года, будет официально выпущен для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК в Steam 25 сентября. О сроках предзаказа будет объявлено позже.
Физические версии Lollipop Chainsaw RePOP будут доступны по всему миру в октябре, дополнительная информация будет объявлена позже. Игра будет доступна с английской и японской озвучкой, а также с текстами на английском, японском, французском, итальянском, немецком, испанском, латиноамериканском испанском, бразильском португальском и традиционном китайском языках.
Lollipop Chainsaw RePOP — это ремейк оригинальной игры Lollipop Chainsaw (2012), разработкой которой в качестве продюсера руководил Ёсими Ясуда. RePOP — это окончательная версия игры, в которой сюжет остается неизменным, но основное внимание уделяется улучшениям качества жизни и дополнительному игровому контенту.
Посмотрите, как Джульетта, потомок охотников на зомби, сражается вместе со своим парнем и его семьей, чтобы остановить зомби-апокалипсис, начавшийся в ее средней школе.
Особенности ремейка:
- Разрешение игры увеличено до Full HD, а время загрузки значительно сокращено.
- Действие бензопилы было ускорено с введением системы «Охота по цепочке ударов», при которой цепочка нескольких ударов подряд увеличивает скорость атаки игрока.
- Время входа в комбо-действия было скорректировано, чтобы лучше соответствовать ожиданиям игроков.
- Действие Chainsaw Blaster было улучшено за счет добавления переключаемых режимов автоматической блокировки и автоматического огня, а также увеличенного максимального количества боеприпасов до 99.
- Теперь игрок может использовать комбо-действия сразу в начале игры.
Дополнительный игровой контент:
- Помимо исходного режима, RePOP добавляет «режим RePOP», в котором для эффектов урона используется уникальный и красочный стиль, вдохновленный поп-артом.
- Добавлены новые уникальные бензопилы с явно разными характеристиками.
- Всего 30 костюмов, больше, чем в оригинальной игре. В сочетании с добавлением 4 новых цветов волос и 4 новых бензопил это дает до 750 различных возможных комбинаций.
- Комната Джульетты расширена новыми функциями.
- Добавлен режим «Испытание на время» с функцией ранжирования.
Уважаемый monk70, какой же это ремейк? Тут даже по вашему описанию видно, что это ремастер. Да и в ролике явно заметно, что графика совершенно устаревшая.
Так сами разработчики уже давно писали, что будет ремастер. Автор поста уже просто запутался в этом жестоком поколении ремастеров и ремейков))
"Разрешение игры увеличено до Full HD,а время загрузки значительно сокращено."Мощный конечно ремейк,а крику было.) Ленивейший ремастер,не удивлюсь багам на релизе.
В оригинале был текстовый перевод на русский, тут поленились шрифты рисовать и переводить пару предложений.
Эта игра уже пережиток своего времени. // Александр Смирнов
Летом ни одного релиза нету. Могли бы и в июле-августе выпустить. В сентябре бог войны выходит и через неделю эта игрушка. Как-то тупо помоему
Цензура будет? Сиськи поменьше, юбку подлиннее?
ссылка на youtube с канала xbox
https://youtu.be/mUuWZs6HxME?si=jNCCS4pIJIg1WonC