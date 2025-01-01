Lollipop Chainsaw RePOP получит режим "Кошмар"

Президент Dragami Games Йошими Ясуда сообщил, что в одном из « нестандартных» обновлений для Lollipop Chainsaw RePOP появится новый режим «Кошмар». В режиме «Кошмар» Джульетта на максимуме своих возможностей будет сражаться с очень сильными зомби в Lollipop Chainsaw RePOP.

В Twitter/X Ясуда написал: «Одна из моих целей на 2025 год - сделать нестандартное обновление для RePOP! Мы планируем добавить режим «Кошмар», в котором Джульетте предстоит на скорость сразиться с самыми сильными Зомби!!! и!!!».

Стоит также отметить, что в скором времени ожидается появление фоторежима для Lollipop Chainsaw RePOP, правда, о сроках выхода пока не сообщается. Напомним, что предыдущее обновление вышло 3 декабря и добавило для Джульетты костюмы в стиле Pin-Up и улучшило геймплей. Похоже, что 2025 год будет весьма насыщенным для игры.