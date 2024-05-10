Lollipop Chainsaw RePOP предложит 30 костюмов, а также 4 новые бензопилы и цвета волос

Dragami Games объявила в X (Twitter), что в грядущей Lollipop Chainsaw RePOP будет представлено в общей сложности 30 костюмов. В сообщении президент компании Йосими Ясуда отметил, что среди этих 30 костюмов есть как те, что уже были в оригинальной игре, так и новые. Кроме того, есть четыре новых цвета волос и четыре новые бензопилы. Таким образом, всего будет 480 различных образов.

Изначально Lollipop Chainsaw RePOP была анонсирована как ремейк, но Dragami Games решила, что игре лучше быть ремастером. Несмотря на это, в ремастере будет значительно улучшен геймплей, функционал и прочие доработки. Например, в Lollipop Chainsaw RePOP ускорится время загрузки и улучшится играбельность. Кроме того, было подтверждено, что сюжет останется неизменным.

В интервью, данном в декабре 2023 года, Ясуда заявил, что при разработке он пойдет "праведным путем", перенеся в игру все те элементы, которые были хорошо приняты в оригинальной Lollipop Chainsaw.

Lollipop Chainsaw RePOP выйдет в 2024 году. Платформы пока не названы.