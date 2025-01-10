Продажи Lollipop Chainsaw RePOP превысили 200 000 копий

Зомби-экшен Lollipop Chainsaw RePOP от Dragami Games разошелся тиражом более 200 000 копий, сообщила компания. Игра вышла на PlayStation 5, Xbox Series, Switch и PC 12 сентября 2024 года, а позднее, 2 декабря, стала доступна на PlayStation 4 и Xbox One.
Ремейк возвращает культовую охотницу на зомби Джульетту Старлинг, впервые покорившую игроков в 2012 году. Теперь игра получила обновленную графику, улучшенный геймплей и новые элементы. Быстрые атаки с бензопилой и автоматическая стрельба добавляют динамики в сражения, а переработанный саундтрек делает игровой процесс еще более ярким.
Сюжет разворачивается в школе Сан-Ромеро, где Джульетта, примерная ученица и черлидерша, сталкивается с нашествием зомби. В свой день рождения она вынуждена бороться с нежитью, используя свою бензопилу, чтобы спасти друзей и школу от катастрофы.
Лучшая игра с консолей, в которую я играл.
Она заслуживает больше онлайна, чем все The Lust of Ass-ы и GoW-ы вместе взятые.
я не играл но блин судя по превьюхе что то женское ну блин слишком девчячье не?
Ну по такой логике и стеллар блейд девчачье. Это скорее игра для "однорукого геймплея".
А ещё с элементами неплохой американской комедии.
Двухкнопочная конено, но двухкнопочными можно назвать вообще все игры под геймпад
Но самое главное- никакой сои, никакой повесточки. Просто хорошая игра.
Я конечно до сих пор не согласен с ценой, но всё же взял по скидке, это лучше чем настраивать эмулятор.
Молодцы!.
Рад что ремастер вышел нормальным, может это вдохновит других умельцев на слешер с сисями ^^
Скорей всего из этих 200 тысяч 190 это продажи на пс5 и остальное на ПК и ящик.На пк эту игру тупо своровали как всегда.