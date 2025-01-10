Продажи Lollipop Chainsaw RePOP превысили 200 000 копий

Зомби-экшен Lollipop Chainsaw RePOP от Dragami Games разошелся тиражом более 200 000 копий, сообщила компания. Игра вышла на PlayStation 5, Xbox Series, Switch и PC 12 сентября 2024 года, а позднее, 2 декабря, стала доступна на PlayStation 4 и Xbox One.

Ремейк возвращает культовую охотницу на зомби Джульетту Старлинг, впервые покорившую игроков в 2012 году. Теперь игра получила обновленную графику, улучшенный геймплей и новые элементы. Быстрые атаки с бензопилой и автоматическая стрельба добавляют динамики в сражения, а переработанный саундтрек делает игровой процесс еще более ярким.

Сюжет разворачивается в школе Сан-Ромеро, где Джульетта, примерная ученица и черлидерша, сталкивается с нашествием зомби. В свой день рождения она вынуждена бороться с нежитью, используя свою бензопилу, чтобы спасти друзей и школу от катастрофы.