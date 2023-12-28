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Lollipop Chainsaw RePOP 12.06.2012
Экшен, Слэшер, Зомби , Юмор
8 265 оценок

Релиз ремейка Lollipop Chainsaw запланирован на 2024 год

monk70
Новости

Предстоящий ремейк приключенческой игры от Grasshopper Manufacture от Dragami Games, Lollipop Chainsaw RePOP, запланирован к выпуску в 2024 году. Йошими Ясуда, гейм-дизайнер Dragami Games, обратился в социальные сети, чтобы сообщить окно релиза. Однако он не предоставил дополнительной информации о сроках выпуска.

Ясуда поблагодарил поклонников игры за все сообщения, которые они отправили ему в этом году. Он поделился, что Lollipop Chainsaw наконец выйдет в 2024 году, и попросил фанатов с нетерпением ждать этого. Кроме того, он упомянул, что он и его команда начнут кампанию по представлению фигурки Джульетты в Новый год, и попросил фанатов присоединиться к ним по этому случаю.

Ранее Ясуда упомянул, что боевая система в Lollipop Chainsaw RePOP будет улучшена, чтобы сделать ее более приятной для любителей современных экшенов. По его словам, ремастер/римейк будет включать в себя регулировку скорости, чтобы устранить ощущение вялости сражений с бензопилой, а также будет включать улучшения времени отклика на ввод для команд поддержки и комбо-атак бензопилой, а также улучшения движения камеры. Эти усовершенствования, вероятно, направлены на то, чтобы привести игру в большее соответствие с современными слэшерами, такими как Devil May Cry 5 и Bayonetta 3.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Famiclone
Предстоящий ремейк

Так все-таки ремейк или ремастер?

3
Нейтан Дрейк

Ремастер.

Сначала хотели сделать ремейк, потом поняли, что надо много времени и деняк и решили сделать ремастер с улучшенной боёвкой.

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Frost_47

Выпустили бы одновременно сборник обоих предстоящих ремастеров.

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