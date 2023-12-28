Релиз ремейка Lollipop Chainsaw запланирован на 2024 год

Предстоящий ремейк приключенческой игры от Grasshopper Manufacture от Dragami Games, Lollipop Chainsaw RePOP, запланирован к выпуску в 2024 году. Йошими Ясуда, гейм-дизайнер Dragami Games, обратился в социальные сети, чтобы сообщить окно релиза. Однако он не предоставил дополнительной информации о сроках выпуска.

Ясуда поблагодарил поклонников игры за все сообщения, которые они отправили ему в этом году. Он поделился, что Lollipop Chainsaw наконец выйдет в 2024 году, и попросил фанатов с нетерпением ждать этого. Кроме того, он упомянул, что он и его команда начнут кампанию по представлению фигурки Джульетты в Новый год, и попросил фанатов присоединиться к ним по этому случаю.

Ранее Ясуда упомянул, что боевая система в Lollipop Chainsaw RePOP будет улучшена, чтобы сделать ее более приятной для любителей современных экшенов. По его словам, ремастер/римейк будет включать в себя регулировку скорости, чтобы устранить ощущение вялости сражений с бензопилой, а также будет включать улучшения времени отклика на ввод для команд поддержки и комбо-атак бензопилой, а также улучшения движения камеры. Эти усовершенствования, вероятно, направлены на то, чтобы привести игру в большее соответствие с современными слэшерами, такими как Devil May Cry 5 и Bayonetta 3.