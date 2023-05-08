Loop8: Summer of Gods 06.06.2023
5.9 9 оценок

Новый трейлер японской ролевой игры Loop8: Summer of Gods

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butcher69
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Издательство Marvelous и разработчик SIEG Games выпустили новый трейлер к игре Loop8: Summer of Gods под названием "Ты узнаешь это, когда увидишь! Путеводитель по жизни в Ашихаре".

Шестиминутный трейлер представляет собой очевидное введение в обычную и необычную повседневную жизнь в Ашихаре, где происходит действие игры, с акцентом на ключевой элемент игры - построение отношений.

Loop8: Summer of Gods выйдет для PlayStation 4, Xbox One и Switch 1 июня в Японии и для PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam 6 июня по всему миру.

Смотрите трейлер ниже.

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