Новый трейлер японской ролевой игры Loop8: Summer of Gods ©

Издательство Marvelous и разработчик SIEG Games выпустили новый трейлер к игре Loop8: Summer of Gods под названием "Ты узнаешь это, когда увидишь! Путеводитель по жизни в Ашихаре".

Шестиминутный трейлер представляет собой очевидное введение в обычную и необычную повседневную жизнь в Ашихаре, где происходит действие игры, с акцентом на ключевой элемент игры - построение отношений.

Loop8: Summer of Gods выйдет для PlayStation 4, Xbox One и Switch 1 июня в Японии и для PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam 6 июня по всему миру.

Смотрите трейлер ниже.