Геймплейный трейлер The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth демонстрирует пошаговые бои и сообщает о дате выхода ©

Компании Capital Games и Electronic Arts сообщили, что их предстоящая мобильная ролевая игра The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth выйдет на iOS и Android 10 мая. Также был выпущен геймплейный трейлер, демонстрирующий пошаговые бои, сражения, кастомизацию и развитие. Приключения и фэнтези встречаются в игре «Властелин колец: герои Средиземья», ролевой игре-стратегии, основанной на книге Дж. Р. Р. Толкина. В Средиземье обнаружено Новое кольцо, способное переписать историю. Как использовать эту силу — зависит от тебя. Воспользуешься ли ты ею в благих целях или поддашься злу? The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth выйдет 10 мая на iOS и Android. Поклонники уже сейчас могут пройти предварительную регистрацию, чтобы получить всю предстоящую информацию о запуске игры, а также получить эксклюзивный контент.