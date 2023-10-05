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The Lord of the Rings Online: Shadows of Angmar 24.04.2007
8.3 277 оценок

Для The Lord of the Rings Online анонсировано дополнение "Корсары Умбара"

Solstice
Новости

Разработчики The Lord of the Rings Online анонсировали крупное обновление, которое выйдет уже этой осенью.

В игре появятся регионы Внешний Гондор (Outer Gondor) и Берега Умбара (Shores of Umbar) с уникальной фауной. Максимальный уровень будет увеличен до 150. Новый класс моряк (Mariner), входящий в стандартное издание, уже доступен в игре. Среди ожидаемых изменений — обновление системы ремёсел, ревамп хранителя мудрости, новый набор инстансов. Релиз дополнения назначен на 1 ноября.

Стандартное издание обойдётся игрокам в $39.99, Collector's Edition и Ultimate Fan Bundle — $79.99 и $129.99 соответственно. За LOTRO Points дополнение можно будет купить в мае 2024 года.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Concelhaut

То, что игра развивается, а не переходи в полное болото - однозначный плюс!

Но для комьюнити из СНГ всё не так классно, и самой важной проблемой является пинг до американских серверов. ((((

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samosan

У РФ были свою сервера от мыла,с приемлемым донатом и полным переводом,но спроса было мало,из-за этого уже лет 5 как сервера закрыты.

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