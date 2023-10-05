Для The Lord of the Rings Online анонсировано дополнение "Корсары Умбара"

Разработчики The Lord of the Rings Online анонсировали крупное обновление, которое выйдет уже этой осенью.
В игре появятся регионы Внешний Гондор (Outer Gondor) и Берега Умбара (Shores of Umbar) с уникальной фауной. Максимальный уровень будет увеличен до 150. Новый класс моряк (Mariner), входящий в стандартное издание, уже доступен в игре. Среди ожидаемых изменений — обновление системы ремёсел, ревамп хранителя мудрости, новый набор инстансов. Релиз дополнения назначен на 1 ноября.
Стандартное издание обойдётся игрокам в $39.99, Collector's Edition и Ultimate Fan Bundle — $79.99 и $129.99 соответственно. За LOTRO Points дополнение можно будет купить в мае 2024 года.
То, что игра развивается, а не переходи в полное болото - однозначный плюс!
Но для комьюнити из СНГ всё не так классно, и самой важной проблемой является пинг до американских серверов. ((((
У РФ были свою сервера от мыла,с приемлемым донатом и полным переводом,но спроса было мало,из-за этого уже лет 5 как сервера закрыты.