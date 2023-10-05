Для The Lord of the Rings Online анонсировано дополнение "Корсары Умбара"

Разработчики The Lord of the Rings Online анонсировали крупное обновление, которое выйдет уже этой осенью.

В игре появятся регионы Внешний Гондор (Outer Gondor) и Берега Умбара (Shores of Umbar) с уникальной фауной. Максимальный уровень будет увеличен до 150. Новый класс моряк (Mariner), входящий в стандартное издание, уже доступен в игре. Среди ожидаемых изменений — обновление системы ремёсел, ревамп хранителя мудрости, новый набор инстансов. Релиз дополнения назначен на 1 ноября.



Стандартное издание обойдётся игрокам в $39.99, Collector's Edition и Ultimate Fan Bundle — $79.99 и $129.99 соответственно. За LOTRO Points дополнение можно будет купить в мае 2024 года.