Для The Lord of the Rings Online вышло обновление "Зоны конфликта"

Команда разработчиков The Lord of the Rings Online продолжает радовать игроков навым контентом и на днях установили обновление под порядковым номером 39, которое получило название «Зоны конфликта».

В игре появился новый кластер инстансов для игроков, купивших дополнение «Корсары Умбара». В числе инстансов — две трёшки Улицы Рахал Бакха (The Streets of Râhal Bakh) и Остров штормов (Isle of Storms), инстанс на шестерых Арена (Dahâl Huliz, The Arena) и рейд Глубины Махда Корбо (The Depths of Mâkhda Khorbo).



Миссии Долины предков теперь доступны для погружений (за исключением девяти несовместимых) и сжаты в 7-дневную последовательность. Эффекты погружений слегка переорганизованы, добавлены эпические эффекты на высоких тирах. Награды за погружения обновлены.



Среди прочих изменений — правки ошибок, баланс классов, обновление ассортимента за угли, добавление возможности сбрасывать откаты повторяющихся квестов за мифрил на старых локациях, мелкие правки PvMP, обновление досок поручений в поселениях.

С более детальным описанием патча вы можете ознакомится тут (на русском) или на официальном сайте (на английском).