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The Lord of the Rings Online: Shadows of Angmar 24.04.2007
Ролевая, Мультиплеер, MMO
8.3 280 оценок

Для The Lord of the Rings Online вышло обновление "Зоны конфликта"

Solstice
Новости

Команда разработчиков The Lord of the Rings Online продолжает радовать игроков навым контентом и на днях установили обновление под порядковым номером 39, которое получило название «Зоны конфликта».

В игре появился новый кластер инстансов для игроков, купивших дополнение «Корсары Умбара». В числе инстансов — две трёшки Улицы Рахал Бакха (The Streets of Râhal Bakh) и Остров штормов (Isle of Storms), инстанс на шестерых Арена (Dahâl Huliz, The Arena) и рейд Глубины Махда Корбо (The Depths of Mâkhda Khorbo).

Миссии Долины предков теперь доступны для погружений (за исключением девяти несовместимых) и сжаты в 7-дневную последовательность. Эффекты погружений слегка переорганизованы, добавлены эпические эффекты на высоких тирах. Награды за погружения обновлены.

Среди прочих изменений — правки ошибок, баланс классов, обновление ассортимента за угли, добавление возможности сбрасывать откаты повторяющихся квестов за мифрил на старых локациях, мелкие правки PvMP, обновление досок поручений в поселениях.

С более детальным описанием патча вы можете ознакомится тут (на русском) или на официальном сайте (на английском).

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