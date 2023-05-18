Lords of the Fallen (2023) 13.10.2023
8 207 оценок

Атмосферный геймплейный трейлер мрачной Lords of the Fallen

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butcher69
Новости

CI Games и Hexworks представили геймплейный трейлер Lords of the Fallen, предстоящий ролевой экшен souls-like. Премьера ролика состоялась на YouTube, а сама игра будет доступна для заказа на PS5, Xbox Series X/S и ПК.

В ролике содержится информация о бонусах за предварительный заказ и дата выхода - 13 октября, что совпадает с заявлением инсайдера ранее.

В трейлере также показаны новые враги, оружие, заклинания, боссы, несколько коротких эпизодов совместной игры и погодные эффекты, такие как дождь. Вскоре мы увидим больше, так что следите за дальнейшими подробностями.

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Первый геймплей Lords of the Fallen покажут 18 мая
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Сергей Понащенко

Графон намахивает на ремейк demon's souls на мой взгляд. Да и сама динамика геймплея. Выглядит чертовски круто! Но самое главное, негра показали! Залог успеха, так сказать)

4
H-DS

Та да... помню, раньше в фильмах с гнусавым переводчиком если показывают негра, то он обязательно умрет. По нынешним веяниям, белые скоро вообще вымрут.

0
nemezzzz

в разработке не принимает участие deck13(спасибо за это) и теперь бои смотрятся динамичнее
в трейлере показали несколько интересных фишек и геймплейных механик (вроде фонаря, который будет показывать невидимые части окружения+отвечает за "магию" как я понял) а еще будет кастомизация брони.
Мне показалось, или часть врагов и мувсетов похожи на аналогичные из игр Фромов? Так или иначе игра выглядит сейчас более чем достойно(особенно в сравнении с оригинальным LotF). Будем следить за дальнейшей разработкой и ждать осени, чтоб опробовать
p.s. у автора поста зачем-то в статье скрин из оригинальной игры

1
Gamejoy

Пока элден ринг не получит свое длс, в это можно будет и поиграть =) Вообщем, ждем.

1
borsic

Cекс, возможно единственный достойный конкрурен дс.

0
wianewa

Мне показалось, что геймплей по скорости такой же как у 1й части. Ну может капельку побыстрее.
Всё так же пока бладборн самый быстрый, а дс2/демонс соулс самый медленный по геймплею.

0
borsic wianewa

Да ну, перескоки как к ведьмаке, я думаю будет как дс 3, но не эледн ринг.

0
UnRus

Кто-нибудь знает что за песня в трейлере играет?

0
Madiark

Очередной соулс калл

-6
AleksandrLondon2077

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0