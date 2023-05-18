Атмосферный геймплейный трейлер мрачной Lords of the Fallen

CI Games и Hexworks представили геймплейный трейлер Lords of the Fallen, предстоящий ролевой экшен souls-like. Премьера ролика состоялась на YouTube, а сама игра будет доступна для заказа на PS5, Xbox Series X/S и ПК.
В ролике содержится информация о бонусах за предварительный заказ и дата выхода - 13 октября, что совпадает с заявлением инсайдера ранее.
В трейлере также показаны новые враги, оружие, заклинания, боссы, несколько коротких эпизодов совместной игры и погодные эффекты, такие как дождь. Вскоре мы увидим больше, так что следите за дальнейшими подробностями.
Графон намахивает на ремейк demon's souls на мой взгляд. Да и сама динамика геймплея. Выглядит чертовски круто! Но самое главное, негра показали! Залог успеха, так сказать)
Та да... помню, раньше в фильмах с гнусавым переводчиком если показывают негра, то он обязательно умрет. По нынешним веяниям, белые скоро вообще вымрут.
в разработке не принимает участие deck13(спасибо за это) и теперь бои смотрятся динамичнее
в трейлере показали несколько интересных фишек и геймплейных механик (вроде фонаря, который будет показывать невидимые части окружения+отвечает за "магию" как я понял) а еще будет кастомизация брони.
Мне показалось, или часть врагов и мувсетов похожи на аналогичные из игр Фромов? Так или иначе игра выглядит сейчас более чем достойно(особенно в сравнении с оригинальным LotF). Будем следить за дальнейшей разработкой и ждать осени, чтоб опробовать
p.s. у автора поста зачем-то в статье скрин из оригинальной игры
Пока элден ринг не получит свое длс, в это можно будет и поиграть =) Вообщем, ждем.
Cекс, возможно единственный достойный конкрурен дс.
Мне показалось, что геймплей по скорости такой же как у 1й части. Ну может капельку побыстрее.
Всё так же пока бладборн самый быстрый, а дс2/демонс соулс самый медленный по геймплею.
Да ну, перескоки как к ведьмаке, я думаю будет как дс 3, но не эледн ринг.
Кто-нибудь знает что за песня в трейлере играет?
Очередной соулс калл
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