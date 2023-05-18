Атмосферный геймплейный трейлер мрачной Lords of the Fallen ©

CI Games и Hexworks представили геймплейный трейлер Lords of the Fallen, предстоящий ролевой экшен souls-like. Премьера ролика состоялась на YouTube, а сама игра будет доступна для заказа на PS5, Xbox Series X/S и ПК.

В ролике содержится информация о бонусах за предварительный заказ и дата выхода - 13 октября, что совпадает с заявлением инсайдера ранее.

В трейлере также показаны новые враги, оружие, заклинания, боссы, несколько коротких эпизодов совместной игры и погодные эффекты, такие как дождь. Вскоре мы увидим больше, так что следите за дальнейшими подробностями.