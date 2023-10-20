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Lords of the Fallen 13.10.2023
7.3 558 оценок

Разработчики Lords of the Fallen ответили на критику и раскрыли планы на обновления

monk70
Новости

В сессии вопросов и ответов руководитель группы разработчиков HexWorks Сол Гаскон ответил на жалобы игроков Lords of the Falle. Он подтвердил, что, несмотря на критику, они не будут менять некоторые основные аспекты игры.

  • Steam в сочетании с Unreal Engine 5 вызвал проблемы совместимости в кросс-плее. Hexworks необходимо решить проблемы совместимости со Steam, прежде чем они смогут снова его включить. Расчетное время прибытия не указано, но есть подтверждение того, что кросс-плей будет снова включена в будущем.
  • Консолям потребуются недели, чтобы догнать ПК-билд. Hexworks в настоящее время точно не знает, когда все платформы достигнут паритета версий.
  • Hexworks работаем над улучшениями PvP.
  • Для Новой игры + никаких серьёзных изменений не планируется. Отсутствие древних остатков в НГ+ было первоначальным замыслом игры. В целом отзывы игроков о НГ+ были в основном положительными, он говорит, что негативная реакция исходит от активного меньшинства. Тем не менее, в какой-то момент в будущем они рассматривают возможность добавления модификаторов испытаний НГ+, чтобы дать игрокам возможность адаптировать свой опыт. Это может включать в себя возможность сделать удаление обычных остатков в НГ+ необязательным.
  • Совместное прохождение может вызвать трудности при игре с незнакомцами, что является наиболее распространенным способом игры в кооперативном режиме. Это имеет смысл для игр со случайным выпадением добычи, но в случае с LOTF все по-другому. Они открыты для обратной связи, но не планируют имитировать кооперативный опыт Remnant 2. Они будут следить за отзывами сообщества и стремиться проявлять гибкость, но жанр Soulslike накладывает ограничения. Они не хотят превращать игру в «лутер-шутер».
  • В настоящее время разработчики планируют добавить хранилище предметов. Они не могут предоставить расчетное время прибытия, но оно включено в их дорожную карту после запуска.
  • Никаких серьезных изменений аспекты игрового дизайна (размещение врагов, плотность мобов) не планируется вносить, цель состоит в том, чтобы игроки внимательно относились к окружающей среде и подходили к столкновениям тактически.
  • На рассмотрении находится добавление хаба или тестового манекена, чтобы игроки могли экспериментировать билдами. Приоритетом в краткосрочной перспективе является исправление ошибок и повышение производительности. Дорожная карта функций QoL будет опубликована позже.
  • Для реализации изменения внешнего вида персонажа разработчикам необходимо устранить некоторые технические препятствия, но они услышали отзывы и в настоящее время этот вопрос находится на рассмотрении.
  • Слишком рано обсуждать планы на будущие DLC, PVP-арену или т.д. Они прислушиваются к отзывам и обещают продолжать улучшать основную игру.
  • Разработчики рассматривают возможность переназначения кнопок контроллера.
  • В настоящее время Hexworks работают с AMD над интеграцией FSR3 в игру.
  • Сообщество уже обнаружило всех боссов. Однако еще есть некоторые секреты, которые предстоит раскрыть.
  • По поводу сортировки предметов нашем инвентаре получено много отзывов, они рассмотрят возможность добавления.
  • Предварительный просмотр внешнего вида брони перед покупкой также находится на рассмотрении.
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Комментарии: 5
Ваш комментарий
JJ_Jon_34_rus

Короче туча всего на рассмотрении, что должно было быть в релизе.

1
Парамон Ильич
Совместное прохождение может вызвать трудности при игре

Да уж в этих коридорах вдвоём сложновато будет.

0
MadDarkGuard

Короче я думаю через 2-3 месяца это будет отличная игра и я ворвусь) Просто обожаю соулсы и не хочу портить впечатление кривыми непропатченными версиями.

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real19911

метательное не в планах пофиксить? 15 бросков молотка и босс валяется...вместо 900 урона, 150 вполне..

0
regreto1

Мда, разрабы как всегда в своем репертуаре. Просто необучаемые глупцы, так и еще врут без конца. Серьезно, их не научил опыт в The Surge и The Surge 2. В Lord of the Fallen 2014 года становится скучной, когда ты попадаешь в мир димонов, а в остальном он был неплох. Идея с третьим потусторонним миром прикольная, но реализация чуть-чуть похрамывает. Задалбливаешься все время доставать этот гребанный фонарь в поисках секрета, который не подсвечивается бабочками. Но самое главное - как всегда техническая составляющая. Фризы, лаги и так далее. Так еще обещали, что FSR 3 будет доступен с релиза игры. Понятие "польский шутер" теперь превратился в "просто польский".

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