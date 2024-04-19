CI Games сообщила о рекордном росте доходов благодаря экшен-РПГ Lords of the Fallen

Польская компания CI Games переживает лучший период в своей истории. Согласно новому отчету о финансовых результатах, издательство находится в отличной форме. Выручка за прошедший календарный год составила чистыми $60 млн. Это на 400% больше, чем в 2022 году. Это самый большой рост за всю историю компании.
Причина такого успеха одна - это Lords of the Fallen, экшен-РПГ в жанре соулс, релиз которой состоялся в октябре прошлого года. Именно продажи этой игры составили 83 % от общей выручки компании в прошлом году.
Наибольшей популярностью Lords of the Fallen пользовалась в Северной Америке, на долю которой пришлось почти 45% от общего объема продаж игры. К концу прошлого года Lords of the Fallen разошлась тиражом в 1,3 миллиона копий.
Также продолжает неплохо продаваться и Sniper Ghost Warrior Contracts 2, на долю игры в прошлом году пришлось 9 % всех доходов компании. Все остальное принесли более старые игры в каталоге CI Games.
Хорошо может даже длс какое сварганят.
очень хорошая игра..Молодцы..не опнимаю хейтеров этой игры ведь игра отличная несмотря джаен а технические проблемы.прошел с удовольствием
Игра отличная. На порядок лучше Dark Souls III, не дотягивает конечно до DS, DS2 и тем более до Elden Ring. В любом случае у Фромов появился ещё один достойный конкурент и это хорошо. Больше качественных соулсов не повредит.