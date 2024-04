Хардкорная Lords of the Fallen получает обновление с новой бронёй, оружием и другими улучшениями

Разработчики из студии Hexworks выпускают ещё одно масштабное обновление для сложной ролевой игры Lords of the Fallen. В патче 1.5 обещают значительное улучшение оптимизации игры и производительности. Авторы устранили ряд технических ошибок и улучшили баланс, однако это не самое важное нововведение. Релиз этого обновления приносит в игру дополнительный контент совершенно бесплатно.

Как сообщается, версия 1.5 для Lords of the Fallen получила подзаголовок "Master of Fate". В этой версии игры разработчики добавили расширенную систему модификаторов. Эта механика позволит игрокам полностью настроить свой игровой процесс, используя любую комбинацию семи модификаторов, чтобы сделать игру проще, сложнее или просто получить совершенно новый опыт при каждом прохождении. Модификаторы включают в себя возможность рандомизировать врагов, изменять плотность мобов и даже включать режим перманентной смерти. Вместе с этим в игру было добавлено девять достижений, в которых предлагается опробовать все возможности модификаторов. Также после установки патча игроки смогут найти новое оружие и броню.

Примечания к обновлению:

Значительные улучшения производительности, оптимизации и стабильности.

Тщательная балансировка сложности, включая уменьшение плотности мобов и ослабление дальних атак.

Раздельная балансировка PvP и PvE игр.

Улучшения сетевой многопользовательской игры для улучшения подбора игроков и стабильности соединения.

Новые цепочки заданий, включая «Мрачный сезон», «Испытание трёх духов» и «Путь ведра».

Новые наборы брони и оружия.

Дополнительные способности секретного оружия босса.

Улучшенные встречи с боссами с дополнительными наборами приёмов и новым ИИ.

12 новых заклинаний, включая разрушительное для арены «Жертвоприношение».

Новые мощные удары: в каждом семействе оружия теперь есть два уникальных финишера: один для одноручного оружия, другой для двуручного оружия.

Три новых снаряда: «Кровавая рвота», «Взрывные мины» и «Ледяные черви».

Обновления качества жизни, включая: расширение инвентаря, сброс внешнего вида, функциональность хранилища и перепривязку геймпада.

Lords of the Fallen доступна для игры на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.