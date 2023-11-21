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Lords of the Fallen 13.10.2023
7.4 839 оценок

Lords of the Fallen получила новый бесплатный контент "Путь ведра"

monk70
Новости

HEXWORKS, студия CI Games, сегодня запустила очередную порцию бесплатного контента для Lords of the Fallen, на этот раз прославляя одного из любимых – пусть и эзотерических – персонажей сообщества. Релиз «Путь ведра» следует за недавним раскрытием контент-плана HEXWORKS на 2023 год и является частью серии мероприятий, запланированных на весь праздничный сезон.

«Путь ведра» включает в себя новый квест с одноименным любимым NPC сообщества, новый соответствующий набор оружия и брони, шесть новых заклинаний, а также множество улучшений производительности, стабильности и оптимизации.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Snake2105
14
Arhont89
"Путь ведра"

Это когда запускаешь игру на слабом компухтере ? )

11
Anomander Reik

Мля! Обожаю соусы, но это... Всегда за милишника топил, не люблю пиу-пиу, здесь же напрочь поломанная боевка, сложность за счёт рандома - повезло - победил. Левелдизайнеру руки оторвать(напомнило игры спайдерсов). Почти везде вся движуха в умбре. После половины игры, хочется просто на пейзажи в аксиоме поглядеть, задал бывает это переключение.

Может быть через год и получится (судя по частоте обнов) крепкий среднячок.

А так мои нервы просто завопили дропнуть почти на финише эту "игру" 🤦‍♂️

-1
МАХАН МАХАНОВИЧ
«Путь ведра»

Может Путь веТра? Про китай игра, там самурайские пути

(ошибочка)

-5
ChromeDisaster

Вы игрой ошиблись

2
МАХАН МАХАНОВИЧ ChromeDisaster

аа, да, я думал что написал в тему по Ву лонгу

-1