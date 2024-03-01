Патч 1.1.560 для Lords of the Fallen приносит оптимизацию производительности и добавляет новые настройки графики

Hexworks выпустили новое обновление для своей игры Lords of the Fallen. Новый патч 1.1.560 делает игру более плавной на любом ПК-оборудовании, а также добавляет новую настройку кинематографической графики.
В последние пару месяцев разработчики работали над обширной оптимизацией игры. И сегодняшнее обновление вносит еще один значительный импульс в оптимизацию. Таким образом, игра должна работать более плавно на вашем ПК с теми же настройками, которые вы использовали.
Более того, Hexworks добавила новую кинематографическую настройку графики. Эта новая настройка предназначена для новейшего, самого мощного оборудования, чтобы игроки могли использовать всю мощь Unreal Engine 5. По крайней мере, так утверждают разработчики.
Hexworks также скорректировали настройки графики для профиля графики Низкие. Это должно обеспечить дополнительный прирост производительности для недорогих ПК.
Обновление 1.1.560 также добавляет новый инструмент управления системой. Он повлияет на то, как дубликаты (заклинания, квестовые предметы и т. д.) взаимодействуют с вашим инвентарем. Начиная с этого обновления, любые дубликаты в вашем инвентаре будут удаляться автоматически.
Полный список изменений можно найти по ссылке.
Поздно пить боржоми.