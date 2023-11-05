Предстоящие патчи Lords of the Fallen разделят баланс PvE и PvP

Разработчики HexWorks в сообщении для сообщества Lords of the Fallen на Reddit объявили, что в следующих патчах они намерены разделить баланс между PvE и PvP, чтобы обеспечить баланс снаряжения и заклинаний в обеих ситуациях.
Это объявление было сделано после того, как некоторые игроки пожаловались, что оружие и заклинания чрезвычайно сильны в битвах игроков, до такой степени, что в некоторых случаях они могут убить персонажа с одного удара.
В дополнение к рассмотрению возможностей этих элементов, Hexworks объявила, что намерена полностью отделить баланс между двумя играми, то есть одиночной и кооперативной, от соревновательной, а более подробная информация по этому поводу будет представлена позже.
«Знайте, что мы вас слышим, и, как некоторые из вас предположили, мы уже разделяем баланс PvE и PvP, чтобы гарантировать, что оба аспекта игры могут сосуществовать и оптимизированы для наилучшего опыта в обоих режимах. В начале следующей недели мы поделимся дополнительной информацией в нашей дорожной карте, а также другими улучшениями, над которыми мы работаем. Ваши отзывы неоценимы, поскольку помогают нам продолжать совершенствовать нашу игру, и мы ценим ваше терпение, энтузиазм и поддержку».