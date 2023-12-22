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Lords of the Fallen 13.10.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.5 921 оценка

Разработчики Lords of the Fallen показали концепт-арты с персонажами и активами игры

Gruz_
Новости

Lords of the Fallen может оказаться не самой успешной игрой года. Хотя HEXWORKS сообщила, что за 10 дней после релиза было продано миллион копий, отзывы о игре в Steam на данный момент смешанные. Однако это не отменяет ее уникальной мрачной эстетики.

Студия Digital Void, которая является одним из разработчиков игры, опубликовала в сети изображения персонажей и объектов из Lords of the Fallen, предоставив возможность всем желающим поближе познакомиться с тем, что наполняет мир игры. Большинство работ было выполнено с помощью ZBrush и Substance 3D Painter.

+ ещё 6 картинок

Lords of the Fallen - это перезапуск ролевой игры в стилистике Souls образца 2014 года. В ней вас ждет огромный мир для исследования, возможность кастомизации персонажа и игрового стиля, а также сотни видов брутального оружия. После запуска игры в октябре в адрес разработчиков посыпались многочисленные жалобы на производительность, проблемы с мультиплеером и геймплеем.

Как это ни печально, но это самый дорогой тайтл в портфолио издателя CI Games. Затраты на ее производство и маркетинг составили 281 миллион злотых (66 миллионов долларов).

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
SharpAelinor

Ну негра с книгой, копия колдуньи что в деревне рыбаков из ДС3

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