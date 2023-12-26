Анонс Рейда на Камена и Хранителя Вескаль в Lost Ark

Компания Astrum, занимающаяся издательской деятельностью, и студия Smilegate RPG, специализирующаяся на разработке видеоигр, объявили о запланированных обновлениях для популярной многопользовательской ролевой игры Lost Ark на период с января по март 2024 года. Игроки смогут насладиться новыми захватывающими испытаниями, дополнительными возможностями и изменениями в геймплее.
Уже в начале января станет доступен пролог истории Камена, режим экстремальной битвы с Волданом и дополнительные активности в личном имении. Кроме того, обновление образов персонажей будет доступно в рамках классового перевоплощения.
В феврале появится новый Рейд на Камена, начнется актуальный сезон Боевого пропуска, появится новый босс Вескаль и система трансценденции. Также в феврале появятся новые “Чертоги Хаоса”.
Март порадует игроков завершением истории Камены и открытием совершенно нового, еще не представленного острова. Напомним, что в прошлом месяце игра получила обновление “Свет Судьбы”, которое внесло ряд изменений, включая новый сюжет, новогодний промокод, изменения в системе Осколков Хаоса, а также новые уровни репутации у NPC.