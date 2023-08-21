Astrum раскрыли подробности и правила события "Фестиваль Альдерана" в Lost Ark

21 августа издатель Astrum опубликовал обзор события "Фестиваль Альдерана" в Lost Ark. Уже через пару дней игроки смогут посетить тематической остров в Перийском море.
Попасть на летнюю ярмарку Мокомоко можно через NPC Моколала, взяв особое задание. В награду выдадут Рисовые бомбочки и право посещать ивентовый остров.
Суть фестиваля сводиться к получению трёх предметов: Рисовая бомбочка, Пикантные вепревы ребрышки и Жетон "Гроза подземелий".
Валюту дают за прохождение Чертогов Хаоса, Рейдов на Хранителей и Владык Фетрании, Подземелья Бездны. Собранные средства обмениваются на наборы "Дары Альдерана".
Душу острова можно получить за прохождение местного квеста Эфонского союза. Обновление "Последний герой" установят уже в эту среду, добавив предысторию Волдайка и контент.