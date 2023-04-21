Новый класс Валькирия и континент Флечче в Lost Ark

21 апреля 2023 года опубликован очередной план обновлений Lost Ark на три месяца вперёд, издатель раскрыл главные новинки и структуру добавления контента.

Предстоящие новшества будут выпускать ежемесячно:

- Май: Новый континент Флечче, ивент "Зимолетье", Куб, морской рейд "Корабль призрак";

- Июнь: Летнее событие I, ивент "Акрасия Экспресс" и новый класс Валькирия (женская версия Берсерка);

- Июль: Эпохальная версия рейда на Аврельсуд, летнее событие II.

Следите за новостями Лост Арк, ближе к моменту установки патчей будут публиковать детальные подробности про континент, персонажей, задания и награды. Напоминаем, что на этой неделе было выпущено дополнение "Мококомикон".