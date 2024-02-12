Сервера MMORPG Lost Ark в Японии закроются в конце марта

Японский издатель PMANG объявил о закрытии японских серверов MMORPG Lost Ark. Закрытие произойдет 20 марта 2024 года в 7 часов вечера. Игра была активна на этой территории с 23 сентября 2020 года, но больше не может продолжаться, поэтому будет остановлена по согласованию с разработчиком Smilegate RPG.
"Мы хотели бы выразить глубочайшую благодарность всем, кто играл в Lost Ark до сих пор, и всем, кто поддерживал нас", - написала PMANG в своем официальном блоге, а позже извинилась за печальный анонс.
С этого момента японская версия Lost Ark больше не будет получать новый контент, а микротранзакции будут заблокированы. В любом случае, PMANG решила попрощаться с игроками, организовав закрывающие мероприятия, которые начнутся 24 января 2024 года и продлятся до конца игры.
Находится ли Lost Ark в кризисе? Сложно сказать наверняка. В последнее время она сильно упала по количеству игроков, а о стартовых показателях остается только мечтать. Тем не менее, в Steam игра демонстрирует хорошие показатели и часто превышает 50 000 одновременных игроков. Конечно, негативные отзывы множатся из-за огромных временных затрат, необходимых для улучшения персонажей.
будущее диабло 4
Будущее любой халтурщины
Я бы не назвал Лост Арк халтурой. Это скорей сингловая игра с элементами ММО. На один раз пройти и больше там делать нечего. Бесконечный фарм одних и тех же рейдов, данжей, дейликов для поднятия ГС шмота - уныло и зачем? Кто хотел давно прошел и забыл.