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Lost Ark 07.11.2018
Экшен, Ролевая, MMO, Условно-бесплатная, Открытый мир
7.1 312 оценок

Сервера MMORPG Lost Ark в Японии закроются в конце марта

butcher69
Новости

Японский издатель PMANG объявил о закрытии японских серверов MMORPG Lost Ark. Закрытие произойдет 20 марта 2024 года в 7 часов вечера. Игра была активна на этой территории с 23 сентября 2020 года, но больше не может продолжаться, поэтому будет остановлена по согласованию с разработчиком Smilegate RPG.

"Мы хотели бы выразить глубочайшую благодарность всем, кто играл в Lost Ark до сих пор, и всем, кто поддерживал нас", - написала PMANG в своем официальном блоге, а позже извинилась за печальный анонс.

С этого момента японская версия Lost Ark больше не будет получать новый контент, а микротранзакции будут заблокированы. В любом случае, PMANG решила попрощаться с игроками, организовав закрывающие мероприятия, которые начнутся 24 января 2024 года и продлятся до конца игры.

Находится ли Lost Ark в кризисе? Сложно сказать наверняка. В последнее время она сильно упала по количеству игроков, а о стартовых показателях остается только мечтать. Тем не менее, в Steam игра демонстрирует хорошие показатели и часто превышает 50 000 одновременных игроков. Конечно, негативные отзывы множатся из-за огромных временных затрат, необходимых для улучшения персонажей.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
buddaset

будущее диабло 4

-1
ipr0dex

Будущее любой халтурщины

-1
Rаyden ipr0dex

Я бы не назвал Лост Арк халтурой. Это скорей сингловая игра с элементами ММО. На один раз пройти и больше там делать нечего. Бесконечный фарм одних и тех же рейдов, данжей, дейликов для поднятия ГС шмота - уныло и зачем? Кто хотел давно прошел и забыл.

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