Lost Skies расправила крылья: кооперативная песочница вышла из раннего доступа

Студия Bossa Games, подарившая миру Surgeon Simulator, I Am Bread и другие необычные проекты, объявила о полноценном релизе своей кооперативной сурвайвал-песочницы Lost Skies. После пяти месяцев в раннем доступе Steam игра получила патч 1.0 и официально покинула стадию разработки.

В честь события разработчики опубликовали новый трейлер, показывающий масштабный мир расколотых небесных островов. Игрокам предстоит исследовать древние руины, собирать ресурсы, изучать технологии и строить собственные воздушные корабли. Причём делать это можно как в одиночку, так и вместе с друзьями, что превращает каждое путешествие в настоящее кооперативное приключение.

Геймплей сочетает исследование, головоломки, охоту на врагов и боссов с элементами выживания. Основная цель — добыть материалы и создать лучший летающий корабль в округе.

За время раннего доступа игра собрала около двух тысяч отзывов, 69% из которых оказались положительными. Теперь у Lost Skies есть шанс закрепить успех и расширить аудиторию.