Lost Skies 18.04.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Кооператив
7.7 27 оценок

Lost Skies выходит из раннего доступа 17 сентября

monk70 monk70

Издатель Humble Games и разработчик Bossa Games объявили, что кооперативная приключенческая игра на выживание в открытом мире Lost Skies выйдет из раннего доступа на ПК в Steam 17 сентября. Lost Skies впервые вышла в раннем доступе 18 апреля.

Исследуйте Lost Skies с пятью друзьями, откройте для себя забытые технологии и подсказки, оставленные древними цивилизациями, и узнайте, что привело к появлению этого раздробленного мира высоко над облаками. Постройте полностью настраиваемый и улучшаемый небесный корабль, который станет вашей базой и боевым кораблём против колоссальных небесных существ, известных как Серафим. Покоряйте головокружительные высоты с помощью крюка-кошки, основанного на законах физики, вингсьютов и планеров, и наслаждайтесь свободой, открывая бесконечные возможности.

