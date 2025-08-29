Состоялся релиз Lost Soul Aside

Сегодня состоялся релиз экшен-RPG Lost Soul Aside от студии Ultizero Games и компании Sony. PC-версия игры вышла без защиты и уже появилась в сети.
В Lost Soul Aside игроку предстоит отправиться в эпическое путешествие и спасти младшую сестру главного героя, а также всё человечество, от загадочных межпространственных захватчиков из других измерений.
Lost Soul Aside доступна на PC и PS5.
угу... судя по отзывам оптимизации снова нету... но попробуем
Да уже который год выходят игры в которые надо играть спустя n-ое количество патчей, только тогда уже можно насладиться игрой без всяких статеров и фризов(
У игры дефолт оптимизация, конечно не для слабого железа
// Евгениий Скороход
Тот самый момент, когда у DMC и Финалки родился сын с болезнью Паркинсона.😅