Состоялся релиз Lost Soul Aside

Сегодня состоялся релиз экшен-RPG Lost Soul Aside от студии Ultizero Games и компании Sony. PC-версия игры вышла без защиты и уже появилась в сети.

В Lost Soul Aside игроку предстоит отправиться в эпическое путешествие и спасти младшую сестру главного героя, а также всё человечество, от загадочных межпространственных захватчиков из других измерений.

Lost Soul Aside доступна на PC и PS5.