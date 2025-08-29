ЧАТ ИГРЫ
Lost Soul Aside 29.08.2025
Экшен, Адвенчура, Слэшер, Фэнтези, Открытый мир
7.3 109 оценок

Состоялся релиз Lost Soul Aside

AceTheKing AceTheKing

Сегодня состоялся релиз экшен-RPG Lost Soul Aside от студии Ultizero Games и компании Sony. PC-версия игры вышла без защиты и уже появилась в сети.

В Lost Soul Aside игроку предстоит отправиться в эпическое путешествие и спасти младшую сестру главного героя, а также всё человечество, от загадочных межпространственных захватчиков из других измерений.

Lost Soul Aside доступна на PC и PS5.

Neko-Aheron

угу... судя по отзывам оптимизации снова нету... но попробуем

1
Lady_Leda

Да уже который год выходят игры в которые надо играть спустя n-ое количество патчей, только тогда уже можно насладиться игрой без всяких статеров и фризов(

4
Кирилл Ренкевич

У игры дефолт оптимизация, конечно не для слабого железа

1
Пользователь ВКонтакте

// Евгениий Скороход

Summor Ner

Тот самый момент, когда у DMC и Финалки родился сын с болезнью Паркинсона.😅