Выпущена расширенная демоверсия хоррора Luna Abyss с новым контентом

Сегодня компания Bonsai Collective приоткрыла завесу новой расширенной демо-версии Luna Abyss, демонстрируя совершенно новый контент, который раскрывает тайну, лежащую в основе их предстоящего повествовательного приключенческого боевика от первого лица.

Никогда ранее не публиковавшийся контент проливает дополнительный свет на роль персонажей Эйлин и Фоукса в истории игры, а также дает возможность предварительно увидеть совершенно нового персонажа, который является неотъемлемой частью истории Luna Abyss. Как узнают игроки, тем, кто войдет в Бездну, предстоит раскрыть тайны подобия луны, превращенной в тюрьму планеты, а также пропасть в ее глубинах. Эта расширенная демо-версия отправляет игроков глубже, чем когда-либо прежде.

Действие расширенной демо-версии Luna Abyss происходит в глубинах каньона Скорби, региона на окраине исследованной Бездны, куда наш главный герой Фоукс отправляется на свою первую миссию в качестве пленника. В этой расширенной демо-версии игроки смогут участвовать в захватывающих боях, путешествиях и загадочных сюжетных элементах, которые наверняка заставят их желать большего.

Luna Abyss в настоящее время находится в разработке для ПК и консолей. Бесплатная демо-версия в настоящее время доступна для скачивания в Steam в течение ограниченного периода времени.