Приключенческий хоррор от первого лица Lunacy: Saint Rhodes вышел на пК ©

Iceberg Interactive и Stormling Studios объявили о выпуске Lunacy: Saint Rhodes, захватывающего хоррора на выживание от первого лица, который вызовет у всех мурашки по коже. Вас ждут умопомрачительные головоломки, душераздирающие моменты и множество подсказок, от которых у вас закружится голова.

В Lunacy: Saint Rhodes игроки почувствуют себя в ловушке клаустрофобного фильма ужасов, поскольку тревожная история их семьи медленно раскрывается. Они откроют секреты трагического семейного события и столкнутся со своими внутренними демонами. И все это во время путешествия по темному и гнетущему городу Сент-Роудс, где никогда не уходит ощущение постоянной нежелательной компании. Вы почувствуете, что за вами наблюдают; никогда не одинок, никогда не в безопасности.

Пробирающий до костей саундтрек заставит вас захотеть схватить одеяло, чтобы защитить себя. Действие Lunacy: Saint Rhodes разворачивается в детально проработанном и навязчиво красивом мире, который постепенно раскрывает тревожную историю печально известного дома семьи Родос. Следите за своим шагом, чтобы не пропустить невидимые силы, которые ждут в тени.