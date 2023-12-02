Появился арт новой девушки для ремейка Lust Theory

Inceton Games продемонстрировала арт новой девушки, которая будет добавлена в будущем крупном обновлении Unreal Lust Theory версии 0.3. После результатов голосования, новой девушкой стала всем знакомая Джессика - старшая сестра главного героя из оригинальной дилогии. Вот что говорят сами разработчики:
После двух месяцев создания, настройки и исправления мы создали непревзойдённую Джессику. Это был вызов для нас, который мы преодолели, и всем этим мы обязаны вам! Вы, ребята, ясно дали нам понять, что в ваших сердцах она королева, поэтому мы должны были заставить её сиять, как бриллиант, которым она собственно и является. А теперь держитесь за свои места, потому что мы говорим не просто о подкраске, мы говорим о сиянии эпических масштабов! Мы даже сделали ей новую прическу, хотя над этим ещё предстоит поработать. Не волнуйтесь, через 1-2 дня у нее будут новые блестящие локоны.
Ниже вы можете увидеть 3D-арт популярной и всеми любимой Джессики:
Релиз крупного обновления ремейка и выход версии 0.3 намечен на конец месяца, ближе к Рождеству. В данный момент в Steam доступны предыдущие две демки: более расширенная первая версия 0.1 с двумя девушками для взаимодействия и сокращённая до одной локации, но более детализированная версия 0.2.
Разрабы порно игр стараются больше чем все ААА - разрабы, типа Близзов, Юбиков и Активижн))
Джессика: "I have a new job! FootJob!"