Появился арт новой девушки для ремейка Lust Theory

В этой визуальной новелле под вашим управлением находится двадцатилетний парень, который живёт в доме с тремя прекрасными дамами.

Ваша жизнь складывается довольно обычно... Вы посещаете школу, выполняете домашние обязанности, учитесь, развлекаетесь играми, смотрите телевизор. Но в один прекрасный день всё меняется, когда вы понимаете, что тот же самый день происходит снова и снова.