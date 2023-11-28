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Lust Theory: Season 2 28.01.2023
7.9 73 оценки

Для Lust Theory: Season 2 вышло новое DLC

Ashley_Star
Новости

Популярная игра для взрослых Lust Theory: Season 2 получила очередное небольшое сюжетное DLC. Новое дополнение имеет название "Triple Danger" и добавляет в игру три новые оригинальные истории с нашими главными героинями - Меган, Элизабет и Джессикой. Каждые истории совершенно не похожи друг на друга, но от этого не менее пикантные! Ниже вы можете увидеть несколько скриншотов из нового дополнения:

Особенности нового DLC:

  • Более 1280 новых изображений
  • Более 58 новых анимаций
  • Новое окружение и звуки

Скачать дополнение вы можете бесплатно в Steam (для владельцев оригинальной игры) или приобрести за 10% на Patreon.

P/S: Полноценная озвучка оригинальной игры готова примерно на 90% и по слухам выйдет к концу этого года.

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