Для Lust Theory: Season 2 вышло новое DLC

Популярная игра для взрослых Lust Theory: Season 2 получила очередное небольшое сюжетное DLC. Новое дополнение имеет название "Triple Danger" и добавляет в игру три новые оригинальные истории с нашими главными героинями - Меган, Элизабет и Джессикой. Каждые истории совершенно не похожи друг на друга, но от этого не менее пикантные! Ниже вы можете увидеть несколько скриншотов из нового дополнения:
Особенности нового DLC:
- Более 1280 новых изображений
- Более 58 новых анимаций
- Новое окружение и звуки
Скачать дополнение вы можете бесплатно в Steam (для владельцев оригинальной игры) или приобрести за 10% на Patreon.
P/S: Полноценная озвучка оригинальной игры готова примерно на 90% и по слухам выйдет к концу этого года.
Прикольно)
Там сюжет есть?