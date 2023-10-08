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Lust Theory: Season 2 28.01.2023
9.4 7 оценок

Состоялся релиз сюжетного DLC для Lust Theory 2

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Ashley_Star
Новости

Разработчики игр для взрослых из Inceton Games наконец выпустили ожидаемое DLC для своей популярной и известной NSFW-игры Lust Theory 2. Дополнение носит название "Beach Day" и перенесёт вашего героя на знойный, солнечный пляж, где вы весело проведёте время и отдохнёте со всеми девушками во всех смыслах.

Дополнение привносит ещё несколько часов игрового процесса, новые реалистичные анимации, полноценные звуки окружения и много чего ещё. Полноценная озвучка всех персонажей в самой игре выйдет позже в этом году, на данный момент озвучено примерно 85% оригинальной игры.

Ниже представлены скриншоты вышедшего дополнения:

DLC можно загрузить в Steam и GOG бесплатно для всех владельцев оригинальной игры. Русский язык во второй части на данное время официально отсутствует, есть надежда о его добавлении вместе с релизом готовящейся озвучки.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Concelhaut

Игра года, однозначно! ))) Это конечно не Ларри с его толстым троллингом современности, а обычная адвенчура.

2
ratte88

>тупое дрочево для дрочеров
>игра года
Потом ноют, что игры хорошие не делают. А зачем, если и кал едят

0
albert19981

руки на стол

0
вупсич пупсич

Не знаю, я люблю играть за девушек в таких играх.
Как "история Мариям" или "жена и мать". Может еще "фашион бузинес" - после 2 сезона нет смысла играть.

Ощущаю ли я себя девушкой? Вроде нет. А вдруг это подсознательное. Мне всю жизнь нравились девушки. Может я какой то скрытый транс. Так много вопросов.....и мало ответов.....

0
tesla707

ну ты и нашёл место для откровений)

щас понабегут запутинцы и соловьиные помёты, и начнут орать про западные ценности...

-1
ratte88

То есть ты не против стать девушкой на одну ночь? Понял, я запомню тебя..

0