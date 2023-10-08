Состоялся релиз сюжетного DLC для Lust Theory 2

Разработчики игр для взрослых из Inceton Games наконец выпустили ожидаемое DLC для своей популярной и известной NSFW-игры Lust Theory 2. Дополнение носит название "Beach Day" и перенесёт вашего героя на знойный, солнечный пляж, где вы весело проведёте время и отдохнёте со всеми девушками во всех смыслах.
Дополнение привносит ещё несколько часов игрового процесса, новые реалистичные анимации, полноценные звуки окружения и много чего ещё. Полноценная озвучка всех персонажей в самой игре выйдет позже в этом году, на данный момент озвучено примерно 85% оригинальной игры.
Ниже представлены скриншоты вышедшего дополнения:
DLC можно загрузить в Steam и GOG бесплатно для всех владельцев оригинальной игры. Русский язык во второй части на данное время официально отсутствует, есть надежда о его добавлении вместе с релизом готовящейся озвучки.
Игра года, однозначно! ))) Это конечно не Ларри с его толстым троллингом современности, а обычная адвенчура.
>тупое дрочево для дрочеров
>игра года
Потом ноют, что игры хорошие не делают. А зачем, если и кал едят
руки на стол
Не знаю, я люблю играть за девушек в таких играх.
Как "история Мариям" или "жена и мать". Может еще "фашион бузинес" - после 2 сезона нет смысла играть.
Ощущаю ли я себя девушкой? Вроде нет. А вдруг это подсознательное. Мне всю жизнь нравились девушки. Может я какой то скрытый транс. Так много вопросов.....и мало ответов.....
ну ты и нашёл место для откровений)
щас понабегут запутинцы и соловьиные помёты, и начнут орать про западные ценности...
То есть ты не против стать девушкой на одну ночь? Понял, я запомню тебя..