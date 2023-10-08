Состоялся релиз сюжетного DLC для Lust Theory 2

Вы думали, что жизнь с тремя обворожительными дамами — это самое необычное, что вам пришлось испытать. Но вы не знали, что вас ждёт в пятницу. Сможете ли вы выдержать день, наполненный жаркими эмоциями, шокирующими сюрпризами, трепетом и, конечно же, вечеринкой, о которой все будут говорить... Да? Но вот вопрос: сделали бы вы это ещё раз? И ещё? И ещё?

Во втором сезоне Lust Theory вам необходимо раскрыть тайные интриги и попытаться выяснить, почему день повторяется снова и снова.