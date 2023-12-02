Появилась первая информация и скриншоты Lust Theory 3

Трудяги из Inceton Games продолжают неизменно радовать поклонников своих игр и делиться разной информацией. На этот раз появились первые детали долгожданного продолжения популярной дилогии Lust Theory. Вот что говорят разработчики о третьем сезоне своей популярной серии:

Приготовьтесь к возвращению любимых героев и героинь! Вы продолжаете играть за того же 18-летнего парня, чья жизнь вот-вот примет крутой оборот. После того, как вы застряли во временной петле и воплотили в жизнь все свои дикие и пошлые фантазии, наконец пришло ваше время столкнуться с различными последствиями своих действий. Как вы будете ориентироваться в привычных отношениях и исправлять те, которые вы испортили - решать вам! Играйте и узнайте – драма и взросление главного героя во всей красе! Вас ожидает запутанный, интригующий и драматичный сюжет, который будет раскрываться с каждым эпизодом. Меган, Джессика, Элизабет, Элли, Эми и другие девушки снова будут ждать и радовать вас.

Также разработчики поделились первыми скриншотами предстоящей визуальной новеллы:

Игра создаётся на том же движке RenPy как и остальные части. Релиз первого эпизода по словам разработчиков намечен на этот месяц. Игра выйдет в Steam и GOG, как и первые два сезона.