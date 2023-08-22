Изометрический экшен Lysfanga: The Time Shift Warrior от издательста Quantic Dream выйдет в начале 2024 года ©

Издатель Quantic Dream и разработчик Sand Door Studio отложили выпуск игры Lysfanga: The Time Shift Warrior с ранее запланированного на 2023 год выпуска до начала 2024 года, как объявили компании в рамках Gamescom 2023: Opening Night Live. Игра будет доступна для ПК в Steam и Epic Games Store.

После полутысячелетия мира над Анталой нависла новая опасность. Его судьба зависит от тебя, Име, Лисфанга Нового Королевства, защитница королевства. Древние города, ранее запертые во времени, теперь снова свободны, и старое зло вырвалось наружу, угрожая миру.

Но ты не будешь одинок. Одаренные временными силами от самой Богини Времени, чего раньше не было ни у одной другой Лисфанги, вы можете перематывать время в бою, чтобы вызвать на помощь клонов своего прошлого. Овладейте своей силой, чтобы стать легионом и сокрушить орды сбежавших демонов, известных как Раксы.

Со своей армией прошлых «я» продвигайтесь по древним городам, расширяя свой арсенал оружия и изучая новые заклинания, готовясь к гораздо большей угрозе впереди.