В Steam можно бесплатно получить головоломку Machinika: Museum с очень положительными отзывами

Цифровой магазин Steam достаточно редко радует пользователей халявой, в отличие от Epic Games с его регулярными раздачами. Тем не менее, когда там проходит подобная акция, игры точно будут достойны вашего внимания. Сегодня на ПК можно совершенно бесплатно забрать головоломку Machinika: Museum, которая может похвастаться очень высоким пользовательским рейтингом.

Приятную акцию для игроков решила организовать независимая студия Dear Villagers, предлагая пользователям Steam бесплатно добавить в свою библиотеку Machinika: Museum. Это уникальная игра-головоломка, где основной задачей игрока будет исследовать артефакты внеземной цивилизации. Вам нужно будет разобраться, как работают инопланетные механизмы и заниматься их починкой. Попутно нужно будет разгадывать тайны вокруг этих загадочных устройств.

Релиз Machinika: Museum состоялся еще в 2021 году, обрадовав многих поклонников данного жанра. Сейчас у проекта 91% положительных отзывов. Пользователи хвалят игру за уникальные и действительно интересные головоломки, а также за интригующий общий сюжет внутриигрового мира. Забрать игру бесплатно можно будет до 27 мая. Тем временем авторы готовятся к концу года выпустить ее сиквел — Machinika: Atlas.