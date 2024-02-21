Создатели масштабного мода Mafia II: Final Cut поделились подробностями второй версии модификации

Команда Night Wolves, создатели глобальной модификации Final Cut, одного из самых популярных модов для Mafia II, который возвращает многие вырезанные вещи в игру, поделились новыми подробностями, скриншотами и примерным сроком выхода горячо ожидаемой второй версии модификации.

Первая версия мода вышла в августе прошлого года: несмотря на то, что пользователи были в восторге от того, какие возможности даёт модификация, она содержала в себе большое количество ошибок - именно это в первую очередь собираются поправить энтузиасты из Night Wolves во второй версии. Кроме того, вторая версия модификации будет переведена на другие языки, в том числе польский.

Во второй версии авторы планируют расширить свободную поездку: теперь в свободной поездке будут присутствовать дополнительные миссии, которые позволят игроку заработать денег, на которые он сможет купить себе автомобиль или квартиру. Судя по выложенным скриншотам, в новой версии мода так же планируется добавление гонок (вероятно это станет одним из видов заработка для игрока). Авторы так же поделились планами касательно добавления возможности перемещения на метро во второй версии мода, и даже продемонстрировали дизайн восстановленных локаций станций.

Были улучшены старые задания, которые присутствовали в первой версии, а также были добавлены новые городские сцены, раскрывающие мир игры с новой стороны. Так же создатели модификации уже начали работу над портированием мода для Definitive Edition: заодно они хотят исправить баги в ремастере, которые до сих пор не исправили разработчики игры, чтобы игрокам было приятнее играть в обновленную версию игры.

Night Wolves не назвали точных сроков выхода: по их словам, они хотели бы выпустить модификацию уже в этом месяце, но вероятнее всего она выйдет весной текущего года.